Marvel publicó el primer tráiler de Eternals

Marvel publicó este lunes el primer tráiler y póster de Eternals, tercera película de la fase 4 del MCU. El filme, que dirigió la ganadora del Osca Chloé Zhao, llegará a los cines a finales de 2021.

Eternals contará la historia de una raza inmortal que ha vivido en la Tierra durante más de siete mil años. Todo cambia cuando tienen que reunirse para proteger a la humanidad de los Desviantes, su equivalente malvado con una presencia monstruosa.

El elenco del filme está encabezado por Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee, Gemma Chan, Barry Keoghan y Kit Harington.

