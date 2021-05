México | Quintana Roo hace llamado urgente a todos los sectores para frenar contagios de covid19

Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud en Quintana Roo hizo un llamado urgente a empresarios, sindicatos, líderes, organizaciones no gubernamentales, incluso a candidatos y candidatas que están en campaña a que apliquen las medidas sanitarias para prevenir casos de Covid-19 porque los contagios van en franco ascenso.

Recordó que se deben respetar los aforos permitidos están prohibidas las concentraciones masivas, las fiestas, deben continuar hábitos de prevención, la sana distancia en el espacio público.

Aguirre Crespo dijo que a través de la aplicación de las burbujas sanitarias se han filtrado a 48 mil 103 personas y se han aplicado 2 ml 363 pruebas rápidas, de las cuales, 21 resultaron positivas; con esta detección se evitaron más contagios.

El peor escenario para el Caribe Mexicano, si no se actúa con responsabilidad, es que se retroceda en el Semáforo Epidemiológico a color rojo, y con ello se frenará la recuperación económica; se han realizado 20 mil 154 verificaciones a comercios y se han aplicado 2 mil 197 suspensiones por no cumplir medidas sanitarias; dijo que por el momento no está contemplado el cierre de fronteras, aeropuertos o terminales marítimas.

Reiteró el llamado urgente a toda la población a seguir medidas sanitarias, sobre todo en ciudades como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, lugares donde se registra el mayor número de casos de Covid-19.

Es un hecho que se cancele el regreso a clases presenciales en el estado, continuarán grupos de apoyo en horarios acordados con la Secretaría de Educación.