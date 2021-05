México | Y llegaron las lluvias

El Pico del Pollo |

Por: Alfredo Albíter Sánchez

Llegaron las lluvias y con ello se hizo realidad todo lo del abandono en que dejaron “repetidores” varios municipios, cuyo tradicional anual en esta época habla de inundaciones, no encharcamientos severos, sino verdaderas inundaciones.

Son varias las demarcaciones que se me vienen a la mente, pero ya hablaremos de ello, por lo pronto es necesario enfocarse a cómo se ha tomado de manera ligera lo sucedido -y eso que apenas empiezan-, por los encargados de la oficina.

La fácil, o lo más usado hasta el momento en esto es responsabilidad, también de la sociedad y de la pandemia. Ya hablaremos de ello.

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen que el sector limpieza llama de nuevo la atención a consecuencia de las disonancias que registra la empresa Aseo Privado Institucional S.A. de C.V., y no es para menos, ya que a pesar de necesitar a más de 5 mil 300 empleados de limpieza para cubrir los convenios que corren en la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, para las instalaciones de la CDMX; en el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez; así como en las dos terminales del AICM, al mando de Jesús Romano García, el registro patronal de la misma solo refleja a 3 mil 98 afanadores. Al parecer, hay fallas al momento de garantizar que las proveedoras cumplan con las cláusulas contractuales, usted dirá si hacen falta indagaciones.

Además, mis amigos emplumados me cuentan que este grupo de empresas también opera en dependencias del Estado de México, sin duda, urge una revisión a detalle…

Otros emplumados me cuentan que los últimos 15 días de campaña estarán llenos de “fake news”, pero también de información que nos dejará en claro que cuando se trata de obtener, mantener o acceder al poder, hay quienes están dispuestos a hacer cualquiera cosa.

Me explico, saldrán a flote cosas, incluso personas de candidatas y candidatos, no siempre situaciones difíciles o imposibles de comprobarlas, como no sea con dichos.

La situación pues, no será nada fácil para jalar madeja hasta terminar de dar con el origen y fondo de la noticias falsas o de aquellas relacionada con cuestiones más bien personales…

Otros plumíferos informan que la suma de empresarios, académicos, especialistas, así como militantes del PRD, PRI y PVEM al proyecto de candidatos de la Coalición Juntos Haremos Historia en Texcoco, “…es una muestra de la confianza y viabilidad del proyecto de desarrollo para el municipio, que sin mentir ni denostar, hemos demostrado cómo se gobierna por el bienestar de todos los ciudadanos”, asegura la candidata a la alcaldía Sandra Luz Falcón Venegas…

Agradeció también la suma de dirigentes que hasta hace unos días militaban en otros partidos políticos, pero ahora convencidos con los resultados de los gobiernos anteriores se suman para enriquecer este proyecto que ofrece “¡Por Texcoco Todo!”…

Por hoy cierro pico.

Shalom.

