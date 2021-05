Residentes de Anzoátegui denuncian que viven en calles sin alumbrado

1185156

El Tigre.- La falta de alumbrado público afecta a residentes de sectores de El Tigre y Guanipa en el sur de Anzoátegui, donde la mayoría de las calles quedan totalmente a oscuras cuando llega la noche. Esta situación es aprovechada por delincuentes quienes roban a transeúntes o quienes estén en la puerta de su vivienda.

La denuncia fue expuesta a El Pitazo este domingo 23 mayo, por vecinos de sectores de Pueblo Nuevo Sur y Norte en El Tigre y de El Mirador y Vista Al Sol en Guanipa, a fin que sean tomados en cuenta y las autoridades les ofrezcan una solución.

La vecina Elsy Correa señaló que en la tercera carrera Sur entre calle 11 y 12 del sector Pueblo Nuevo Sur de El Tigre, están a oscuras. «Por más que se pide el alumbrado no han resuelto el problema. La semana pasada atracaron a unas personas en la puerta de la casa, y eso es casi a diario», expresó Correa.

La residente explicó que ante el aumento de los robos por esa zona, los vecinos cierran sus puertas temprano por temor a que la inseguridad que existe los afecte. Ante de esa situación esperan que el alcalde les prestara ayuda por lo menos con el alumbrado.

LEE TAMBIÉN Bolívar | Ciudadanos protestan y se movilizan por la falta de servicios públicos

Con Correa coincidió Jeanette León, quien destacó que es un peligro que las calles estén a oscuras. «Necesitamos que se aboquen a la solución de este problema con urgencia porque además de la falta de iluminación también tenemos más de cuatro años sin agua», dijo.

Aunque no tienen una cifra exacta de las familias que se ven perjudicada por esta situación estiman que son unas 100.

Gisela González, quien reside en el sector Pueblo Nuevo Norte, denunció que en la sexta carrera Norte entre calles 7 y 8 también están sin alumbrado. «Esto es una boca de lobos como se le dice popularmente, da miedo hasta asomarse a la puerta cuando cae la noche».

Mientras que en el municipio Guanipa, específicamente en los sectores El Mirador y Vista Al Sol, padecen por la misma situación, las calles están totalmente a oscuras. Así lo describió la vecina Zoraya Regalado, quien aseguró que esos sectores están desasistido en todos los servicios públicos.

«Los postes sin iluminación, no hacen venta de gas, no llega agua, no hay Cantv desde hace años. Todo aquí es una calamidad y no hay nadie que de soluciones, las autoridades bien gracias», expresó Regalado.

En el municipio Simón Rodríguez, tanto el alcalde Ernesto Raydan como el protector Jesús Figuera realizan jornadas de iluminación en algunos sectores de la ciudad. A través de sus cuentas de redes sociales han informado sobre esas jornadas en sectores como Alí Primera, Villa Sarabia, pero son diversos los sectores que aún esperan las restitución del alumbrado.

Equipo de CorresponsalesOriente