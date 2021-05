Se estudia la apertura comercial de la frontera, según alcalde de Táchira

El alcalde del municipio Bolívar en Táchira, William Gómez, indicó este lunes que la apertura de la frontera con Colombia debe ser bastante controlada para evitar un repunte de contagios de coronavirus y destacó que se mantiene la expectativa sobre si habrá enlaces entre los gobiernos de ambos países.

“Se está planteando una apertura comercial, mientas se mantenga la pandemia no habrá posibilidad de una apertura hasta que no haya control sobre las misma porque podría representar un repunte de los contagios no solo en la zona sino en todo el país”, comentó.

Durante una entrevista a Unión Radio, añadió que abrir los pasos fronterizos y puentes internacionales es “es potestad del presidente (Nicolás Maduro) y de la cancillería de la República”.

Sostuvo que la apertura de los pasos fronterizos se debe “tomar en consenso y de manera articulada entre ambos gobiernos”.

En ese sentido, explicó que todavía se discute si las autoridades colombianas deciden articular con el representante del chavismo en Táchira, Freddy Bernal.

Apertura de frontera, para el 1ro. de junio

Luego de abrir las fronteras con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil, el Gobierno colombiano dijo que estudia reabrir el paso fronterizo con Venezuela para el primero de junio.

«En el marco de reactivación económica responsable con Minsalud y Gob. Norte de Santander se analiza posibilidad de apertura de frontera con Venezuela con cumplimiento de medidas especiales a partir del próximo 1 de junio», adelantó la cancillería colombiana la semana pasada.