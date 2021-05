Si se dolariza la economía no habrá rendición de cuentas y seguiríamos siendo pobres, dice Ronald Balza

La dolarización se instaló en Venezuela a raíz del apagón nacional registrado el 7 de marzo de 2019, pues al no haber energía eléctrica ni Internet, los venezolanos comenzaron a usar sus ahorros para pagar los insumos necesarios y así sobrevivir en esos días llenos de oscuridad e incertidumbre.

El inicio de esas operaciones en divisas norteamericanas se extendió hasta la actualidad. Todos los comercios e incluso, la economía informal, establecieron los precios de sus productos en dólares.

Ante ello, el economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Ronald Balza, aseguró que la dolarización se ha visto desde el año 2015 como una «solución». No obstante, destaca que el problema básico radica en el «empobrecimiento de la población con la caída de las exportaciones e incluso, con la caída de la circulación en dólares.

A su juicio, considera que el país estuvo dolarizado en sus años de Cadivi. «En diciembre se recibía una cantidad de dólares para viajar o hacer compras por Internet y, en ese momento, se decía el bolívar era fuerte, pero lo que teníamos era una economía que podía mantenerse creciendo, exportando, usando petróleo, ahorros y, en el momento en que eso dejó de ocurrir, todas las fallas institucionales se manifestaron en esta pobreza que muchos le atribuyen al bolívar», afirmó durante una entrevista concedida a Circuito Éxitos este lunes 24 de mayo.

Balza piensa que si se elimina la moneda nacional, el dólar efectivamente pasaría como moneda oficial pero, «igual habría pobreza, no habría rendición de cuentas ni el uso adecuado de los recursos públicos. Seguiríamos en un país pobre, pero que gana en dólares», recalcó.

No obstante, el también economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Leonardo Vera, precisó que se debe aceptar que el dólar circula en «un contexto de hiperinflación» y que es el público quien ha decidido hacer las transacciones para transporta valor en el tiempo. «En Venezuela, el dólar tiene una posición dominante en la economía y hay un desprecio total por la moneda local. Hay que aceptar que el ciudadano quiere la dolarización, pero ha traído problemas a largo plazo», expresó.

Adicionalmente, Vera indicó que el país podría seguir la misma tónica que hicieron otros países como Perú o Bolivia, que autorizaron la circulación de dos monedas o más. «Finalmente es el ciudadano quien decide en qué moneda tranzar», dijo, pensamiento con el cual coincidió el profesor Balza, quien además actualmente existe una cantidad considerable de personas que prefieren cambiar sus dólares en bolívares para poderlos usar en algunos aspectos. «Paradójicamente, en un país con pobreza como el nuestro, tampoco sirven dos dólares para ahorrar, pues mucha gente los recibe como parte de pago y los entrega rápidamente para pagar otras cosas. La atención yo la pondría en un sistema bimonetario», expresó.

¿Mejoraría el poder adquisitivo con una dolarización formal de la economía?

El profesor Vera asegura que no porque Venezuela es un «buen ejemplo de cuando se dolariza mal un país de manera no oficial». A su juicio, la dolarización, la está decidiendo el tejido económico interno, por lo tanto «es una dolarización no conducida y lo que estamos viendo es que se marcan las transacciones y precios en dólares. La última etapa que hemos visto en los últimos meses es que cuando comienza a dolarizarse los salarios es porque las empresas empezaron a trabajar en un nicho de mercado donde hay rotación de inventario donde las ventas son voluminosas», apuntó.

Piensa que si una empresa empieza a pagar salarios, es posible que obviamente se produzca una mejora gradual en el pago de salarios y se debe a «la reactivación que pueda haber en ese nicho».

Los empleados públicos están condenados a «ganar unos sueldos miserables que, al final, convertidos en dólares son unos montos ridículos», expresó y añade que existe una cantidad de personas que tienen un ingreso mixto: ganan una porción en bolívares y otra en dólares. «Muy pocas empresas sí están pagando su nómina completa en dólares», aseguró.

¿Es una dolarización no conducida, desordenada, permitida, de facto?

El profesor Balza expresa estar en desacuerdo con lo que dicen algunos economistas acerca de que la dolarización ha sido «desordenada». Por su parte, considera que si bien esta no ha sido conducida por la administración de Nicolás Maduro, pues sí ha sido «de facto» el cual ha traído problemas: no hay suficiente dólares en efectivo para dar vuelto y también ha conllevado a que algunas tiendas establezcan “vales” para garantizar el vuelto. Esto ha obligado a que varias personas conviertan sus dólares en bolívares para hacer pagos exactos.

«Antes, la pregunta era: ¿Qué hacer con lo que quedaba de las utilidades? Porque siempre sobraban bolívares-. Y la respuesta era: comprar dólares», agregó el economista, quien subraya que sí hay una necesidad de organizarse para el uso de los dólares y resalta la labor de algunas empresas que tienen doble trabajo, es decir: doble contabilidad, doble sistema, estar al día con el tipo de cambio. «Hay un orden, pero no una orden», asegura.

¿La dolarización ha ayudado al venezolano?

El profesor Vera apunta que en un principio, el dólar se convirtió en un valor para proteger activos «hasta cierto punto: la gente ganaba en bolívares y rápidamente buscaba transformarlo en dólares para que su activo no perdiera valor».

A su juicio, señala que el venezolano ha pasado por muchas cosas a nivel económico: en una época compraba electrodomésticos, viviendas, es decir, «se movía de acuerdo al proceso hiperinflacionario de maneras diferentes pero tratando de proteger el valor de su patrimonio», asegura y que actualmente hay nuevos beneficios: el dólar facilita las transacciones en efectivo. «Los billetes que anunció el BCV hace dos meses y medio prácticamente no están circulando y hay que comenzar a pensar en una nueva familia de billetes, es decir, vamos caminando hacia un sistema donde la gente trate de hacerse la vida mejor: que pueda facturar en dólares, hacer transacciones en dólares y pagar en dólares. Los bolívares quedaron para hacer transacciones electrónicas», finalizó.