Wanda podría aparecer en otra película

La llegada de las series del Universo Cinematográfico de Marvel a la plataforma de Disney+ tuvieron un recibimiento bastante grande y la primera de ellas fue ‘WandaVision’, la cual dejó un buen sabor de boca a los fans, además de dejar la puerta abierta para más aventuras de este personaje y al parecer ya hay planes para su regreso y según algunos informes, podríamos ver de nueva cuenta a Scarlet Witch en ‘Captain America 4’.

Al parecer el personaje de Scarlet Witch será muy importante para el futuro del MCU, ya que está confirmado que la veremos en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ como una antagonista, ya que aparentemente la veremos enfrentar al Hechicero Supremo a consecuencia de una posible búsqueda dentro del multiverso en el que serán involucrados.

Según información de fuentes cercanas a Marvel Studios, es probable que veamos a Scarlet Witch en ‘Captain America 4’, ya que se está considerando introducir al personaje dada la gran popularidad que ganó con ‘WandaVision’, pero hasta el momento se está trabajando en el guion y posiblemente quede fuera de la película ya que se espera que esta cuarta entrega que ahora será protagonizada por Anthony Mackie tendrá una gran gama de personajes, por lo que es probable que algunos sean cortados.

Hasta el momento Elizabeth Olsen está pasando por un buen momento dentro de la franquicia y se espera mucha más participación en próximos proyectos aunque quizá no como protagonista, pero recordemos que Marvel es un especialista en las sorpresas, por lo que podríamos tener más del personaje en próximas entregas de este universo.

Wipy

Apóyanos Compartiendo :