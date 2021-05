Actriz Norma Monasterios denuncia que invasores se han apoderado de edificio donde habita

1186493

Caracas.- Un verdadero martirio atraviesa en estos momentos la actriz Norma Monasterios, quien a través de su cuenta de la red Twitter (@NormaMonasterio), expuso como la paz en su hogar se ha visto seriamente perturbada, a raíz de los problemas causados por invasores en las residencias donde habita.

Monasterios, ampliamente conocida y querida por su trayectoria en el mundo del teatro, inicia su relato con frases que permiten intuir la difícil situación a la cual se enfrenta desde hace año y medio.

«No sabía como empezar este tweet, no acostumbro a ventilar asuntos personales por esta vía. Pero esta vez me veo obligada a hacerlo. Hace año y medio aproximadamente, comenzó para mí un camino muy difícil que aún no se acaba», explica en el primer tuit de un hilo que se ha hecho viral, historia que también fue reproducida en un video, pero en la cuenta de Instagram del actor Héctor Manrique.

Explica que el edificio en el cual vive hace más de 20 años, se encuentra invadido desde 2012 por personas que ingresaron a la primera planta del inmueble «a la fuerza». A pesar de las denuncias realizadas por ella y otros vecinos copropietarios, ante diversos organismos, nunca obtuvieron una respuesta al respecto. No les quedó más remedio que aprender a cohabitar con los nuevos «inquilinos».

Sin embargo, los invasores se tomaron atribuciones que no les correspondían, y de manera ilegal, el año pasado vendieron y en dólares, varias áreas comunes del edificio. Se trata de una estructura muy vieja -data de 1949- por lo que no está en condiciones de aceptar más peso. No obstante, quienes compraron a los invasores han construido cuartos y levantado paredes, lo cual ha traído consecuencias.

«Me tocó a mí justamente en el techo de mi apartamento una de las construcciones ilegales, y desde entonces y a pesar de seguir los procesos administrativos con Control Urbano y de dar órdenes de paralización a las mismas, las personas hicieron caso omiso, y a partir de ahí, mi vida y la de mi madre se convirtió en un infierno», reclamó la actriz en uno de los tuits de su publicación.

Los «inquilinos» son personas violentas, y ante los reclamos responden con groserías y hasta amenazas de agresión física. Monasterio, quien dice no saber nada de «dar golpes», también acota no tener alguien que la defienda a ella y a su madre. La situación ha llegado al punto de ser ella quien reciba citaciones ante organismos como la Policía de Caracas y la Lopna.

Ayer lunes acudió ante la sede del cuerpo policial, donde los advertidos fueron los invasores, a quienes les exigieron respetar la medida de no realizar más construcciones en el edificio. Ante la Lopna le tocó presentarse este martes 25 de mayo.

