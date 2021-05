Alcalde de Táchira: Se está planteando una apertura comercial

William Gómez, alcalde del municipio Bolívar, estado Táchira, señaló que la apertura de la frontera con Colombia debe ser muy controlada debido al temor a un posible repunte de contagios de covid y resaltó que “se mantiene aún la expectativa de hacer enlaces entre ambos gobiernos”.

Además recordó que las aperturas de pasos fronterizos y puentes internacionales “es potestad del presidente (Nicolás Maduro) y de la cancillería de la República”.

Detalló que aún está en discusión si las autoridades colombianas deciden articular con el representante del presidente, el protector de Táchira Freddy Bernal.

“Se está planteando una apertura comercial, mientas se mantenga la pandemia no habrá posibilidad de una apertura hasta que no haya control sobre las misma porque podría representar un repunte de los contagios” no solo en la zona sino en todo el país, advirtió.