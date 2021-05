Cómo evitar que mi cabello se esponje cuando se seca

Nuestro cabello forma parte de la imagen que proyectamos a los demás. Por ello, lucir una melena sana y bonita es fundamental para poder tener una buena presencia ante los demás y para sentirnos aún mejor. No obstante, no todos los cabellos son iguales y los cuidados y rutinas capilares variarán dependiendo de cada uno de ellos. Si el encrespamiento es una constante en tu melena y quieres mejorar este aspecto, debes aprender cómo quitar el frizz del cabello. El pelo esponjado suele aparecer por falta de humectación e hidratación, lo cual se traduce en una apariencia de textura irregular del pelo, debido a la porosidad en las hebras que impiden absorber la hidratación correctamente. El resultado: un pelo seco y dañado. Además, la coloración en exceso, la falta de nutrientes o no usar protectores térmicos pueden, además, incrementar el frizz de tu melena.

Si quieres ponerle freno a esta situación, presta atención a los siguientes tips de unCOMO. A continuación, te contamos qué hacer para que tu cabello no se esponje cuando se seca. Cambiando tus rutinas y prestando más atención a tu cabello lograrás que se vea siempre perfecto. ¡Dile adiós al frizz!

Evita cepillar tu pelo en seco

¿Sabías que cepillar tu cabello en seco puede ser una de las causas por las que tu pelo se esponje? Si tienes tendencia a que tu pelo se encrespe deberás empezar por cambiar este hábito. Cuando el pelo está seco lo único que logras cepillándolo es esponjarlo más porque se genera electricidad estática, además de propiciar que se rompa con mayor facilidad.

El truco está en cepillarlo con los dedos tras lavarlo, eso sí, habiéndole quitado previamente el exceso de agua. Cuando te pases los dedos por la melena deberás aplicar, además, un spray o crema desenredante, que te ayude a peinar tu cabello y, a su vez, hidratarlo en profundidad. Busca la crema que más se adapte a tu tipo de cabello y a sus necesidades. Tras esto y todavía con algo de humedad podrás cepillarlo mejor con el cepillo o peine que necesite tu tipo de melena.

Utiliza el secador correctamente

Usar la plancha o el secador a diario puede ser muy contraproducente para el cabello esponjado, aunque pueda parecerte al contrario. La aplicación de calor en exceso y a diario sobre el pelo contribuye a dañarlo todavía más y a originar el frizz, por ello, cuanto menos los uses… ¡mucho mejor! Eso sí, si no puedes vivir sin ninguno de estos dos herramientas para verte siempre bien peinada deberás cambiar tus hábitos y aplicarte siempre un protector térmico para el cabello antes de cada uso.

En el caso de que decidas renunciar al secador, toma nota de los siguientes tips para secarlo correctamente.

La primera opción es dejarlo secar al aire libre, sin aplicar ningún tipo de calor. No obstante, con el ritmo diario a veces se hace complicado.

Existe otra alternativa para secar el pelo: usar el secador con aire frío. Recuerda que lo que daña la cutícula del cabello, haciendo que se abra y se rompa, es el efecto del calor, por lo que si reduces la aplicación de calor sobre el pelo evitarás el frizz.

En caso de que apuestes por el uso de secador con aire frío, te recomendamos usarlo tan solo en la parte superior de la cabeza, dejando que las puntas se sequen al aire libre, puesto que son el área más delicada del cabello y se quiebran con mayor facilidad.

Además, si quieres alisarte el cabello usando secador, te recomendamos leer este otro artículo sobre Cómo alisar el pelo con secador.

Apuesta por los aceites naturales

Si buscas un gran aliado para tratar tu cabello esponjado te animamos a utilizar los aceites naturales, puesto que permiten recuperar el brillo del cabello, hidratarlo en profundidad y devolverle toda su fuerza. El uso de estos remedios orgánicos, libres de agentes químicos artificiales que pueden dañar aún más el pelo, te permite tratar el encrespamiento de manera efectiva.

Aceite de coco para el cabello

Existen muchos aceites naturales que pueden ayudarte a combatir el frizz de tu pelo, pero sin duda uno de los más efectivos es el aceite de coco para el cabello. Este aceite de origen vegetal se utiliza en la cosmética porque hidrata y protege en profundidad tanto la piel como el pelo. El motivo es su contenido en vitamina E que actúa como antioxidante y reparan los tejidos en profundidad. Además, el uso de aceite de coco es muy efectivo para tratar la sequedad del cuero cabelludo y además cuenta con un efecto reparador y revitalizante, lo cual te ayudará a luchar contra el encrespamiento.

Para usarlo de manera efectiva aplica una gotas sobre el cabello y déjalo actuar toda la noche para un mayor efecto.

Otra opción es aplicar unas gotas de aceite de coco después de lavarte el pelo para evitar el encrespamiento después de secarlo.

También puedes usarlo como mascarilla previa al lavado del pelo, de este modo, penetrará con más profundidad en la fibra capilar, ayudando a que se regenere más rápidamente y generando una barrera natural que previene daños de agentes externos, además de mantener la hidratación y evitar la pérdida de proteína capilar por envejecimiento.

Otros aceites naturales para el pelo

Además del aceite de coco para el cabello, existen otros aceites naturales que también pueden ser de gran ayuda para que el pelo no se esponje y además te permitirán cuidarlo y reparar daños. Entre ellos destacan:

Aceite de jojoba: perfecto para hidratar y cuidar la melena. Se recomienda para pelos grasos, puesto que regula la producción de sebo. Además evita el encrespamiento y cuida en profundidad las puntas abiertas. Aquí te contamos Cómo usar el aceite de jojoba en el cabello.

Aceite de almendras: una buena alternativa para melenas secas y castigadas, puesto que cuenta con propiedades muy hidratantes y reparadoras. Además, este aceite natural actúa como protector solar. En este otro post te contamos los Beneficios del aceite de almendras para el cabello y cómo usarlo.

Aceite de argán: hidrata el cabello en profundidad, lo cual ayuda a reducir la sequedad y el frizz, aportándole al cabello un brillo sin igual. Es perfecto para reparar puntas abiertas. Aprende Cómo usar el aceite de argán para el pelo con este otro artículo.

Aceite de oliva: contiene propiedades tonificantes y humectantes que permiten recuperar el brillo, la elasticidad y la fuerza del cabello. Además es un perfecto estimulante para su crecimiento, gracias a su poder regenerativo.

Para que el tratamiento a base de aceites naturales sea efectivo debes aplicar el aceite en la cabeza (si necesitas usarlo también para tratar el cuero cabelludo, aplícalo masajeando la piel y el pelo, pero si solo lo necesitas para mejorar las fibras capilares, procura no ponerlo en la raíz) y dejarlo actuar durante 45 minutos aproximadamente. Realiza esta rutina 3 veces por semana si tienes el pelo muy esponjado, una vez se vaya recuperando podrás llevarlo a cabo 1 vez por semana.

Ten en cuenta la frecuencia con la que lavas tu cabello

Lavar el pelo correctamente y utilizar los productos adecuados te ayudará a reducir el encrespamiento rápidamente. ¿Si le falta hidratación es mejor lavarlo cada día? Si bien muchas personas consideran que lavar el pelo a diario es la mejor opción, debes saber que no se recomienda hacerlo, dado que puede ser el origen de que el cabello se esponje, entre otros problemas que pueden surgir por abusar del lavado del cabello y del cuero cabelludo. El problema es que al lavarlo a diario se eliminan los aceites naturales del cabello y se reduce su hidratación, todo ello acompañado de la actuación de las sustancias químicas presentes en los productos que utilizamos. Por ello, se desequilibra el pH del cuero cabelludo, así como la producción de sebo natural, pudiendo pasar de un extremo a otra y generar resequedad, caspa, frizz y otros problemas.

La regla es simple: cuanto más te laves el pelo más esponjado estará. Pero, ¿cada cuántos días conviene lavar el cabello? Lo recomendable es hacerlo lo menos posible, unas 3 veces por semana puede ser suficiente. No obstante, si no tienes el pelo muy graso podrías hacerlo hasta 1 vez por semana.

Busca el champú y el acondicionador adecuados para ti

Como hemos apuntado antes, además de reducir la frecuencia del lavado, es muy importante utilizar los productos adecuados. Para ello, te recomendamos buscar el champú y el acondicionador que más se adapte a tu tipo de pelo, que hidrate en profundidad y que reduzca el encrespamiento.

La mejor alternativa es utilizar un champú lo más natural posible, así estará libre de químicos artificiales que pueden dañar todavía más el cabello y propiciar el encrespamiento, pero indicado para el tipo de cuero cabelludo y cabello que tengas. Por ejemplo, busca un champú natural para cabellos rizados, uno para pelo graso, etc., según tus condiciones. Si tienes el cabello seco y con encrespamiento y usas un champú para cabello graso, aun lo resecarás más y se esponjará más. Asimismo, si tienes rizos poco cuidados y se han resecado y encrespado, tendrás que evitar usar un champú que no sea para cabellos rizados ni uno que sea para cabellos grasos, pues necesitarás hidratación y definición para los rizos.

Lo mismo sucede con el acondicionador natural, ten en cuenta si tu cabello es rizado o si es liso, entre otros aspectos, y no lo apliques en la raíz o el cuero cabelludo. Además, si compras un acondicionador natural y quieres potenciar su efecto hidratante y regenerador, te recomendamos complementarlo con alguno de los aceites que te hemos indicado antes y usarlo como una mascarilla. Así, para prepararlo necesitarás aceite de coco, que es el que mejor te funcionará, pero puedes usar cualquiera de los comentados anteriormente, y un acondicionador natural, cuantos menos químicos artificiales contenga mejor. Mezcla 4 o 5 cucharadas del aceite natural con el acondicionador. Aplica la mascarilla hidratante sobre tu cabello antes de dormir, deja que actúe durante toda la noche y lávate el pelo por la mañana. Eso sí, te aconsejamos cubrirte la cabeza con un gorro de ducha o una toalla para evitar manchar la almohada. ¡Funciona!

No utilices productos con alcohol para el pelo

Otro de los trucos que te ayudarán a quitar el frizz del cabello es comprobar los productos que utilizas para su cuidado. Muchos de los productos de venta para el cuidado del cabello contienen alcohol, lo cual puede ser muy perjudicial para el pelo y facilitar que se esponje.

Esto ocurre porque el alcohol deshidrata y así reduce la humedad natural del interior de las fibras capilares, haciendo que estas se resequen y aparezca el efecto esponjado o frizz. Por ello, se recomienda utilizar champús, acondicionadores y demás productos que incluyas en tu rutina capilar que no contengan alcohol.

Usa glicerina para hidratar el cabello

Si después de todos realizar todos los tips anteriores todavía sigues con el pelo algo esponjado, no pierdas la esperanza, existe un producto que puede ayudarte a hidratar el pelo en profundidad y reducir el encrespamiento significativamente. Hablamos de la glicerina. Si bien este producto suele utilizarse generalmente en cosmética para la piel, es muy efectivo para tratar el cabello seco y disminuir todos aquellos signos que reflejan un pelo muy deshidratado.

Añadir unas gotas de glicerina líquida en tu acondicionador te ayudará a acabar con el efecto esponjado, la falta de brillo, a tratar las puntas abiertas y quebradizas, a disminuir el tacto áspero y a devolverle la flexibilidad y el movimiento a tu melena. La razón por la que la glicerina es tan efectiva es por su gran capacidad humectante que ayuda a retener el agua en las fibras capilares y a la vez crea una barrera protectora contra los agentes externos que pueden dañar tu cabello.

Protege tu cabello del sol

Otro de los consejos que te permitirán hacer que el pelo se esponje menos es protegerlo de los rayos solares. La exposición del cabello al sol puede ser muy perjudicial para él y puede originar su encrespamiento. Si piensas que el sol no daña tanto el pelo como la piel, estás muy equivocado/a, y es que aunque los daños no sean tan visibles como en la piel, el sol puede dañar el cabello en profundidad. Este daño oculto es una de las causas más frecuentes de que el pelo se esponje. Para proteger adecuadamente el pelo del sol te animamos a utilizar protectores solares para el cabello, además de utilizar gorras o pañuelos que ayuden a evitar el contacto directo si la exposición es prolongada y/o si el sol es fuerte, como en los días de playa.

Por otro lado, los climas muy húmedos tampoco ayudan a reducir el encrespamiento del cabello, sino todo lo contrario, ya que el exceso de humedad ambiental lo intensifica. En caso de estar en un lugar de clima muy húmedo y cálido, deberás tener cuidado con tu cabello y aplicar los tips anteriores.

Bebe mucha agua para hidratar tu cabello

Aunque parezca que este concepto no tiene ninguna relación con el pelo, consumir suficiente agua durante el día te ayuda a mantener bien hidratado tu cuerpo, incluido tu cabello, por lo que también te ayudará a lucir una melena sin encrespamiento. Como la hidratación del organismo en general es fundamental, se recomienda beber entre 1 y 2 litros de agua diarios, según tu estilo de vida y tu metabolismo.

