España | Lady Gaga confirma que se quedó embarazada tras ser violada

La cantante Lady Gaga ha desvelado que se quedó embarazada tras la violación que sufrió cuando tenía 19 años. La actriz sufría estrés postraumático y necesitó acudir a ayudar psicológica. Por esto, ahora la cantante habla sobre salud mental junto al Príncipe Harry en su documental para Apple TV+, porque sabe lo importante que es tener una buena salud mental.

Lady Gaga le confesó a Oprah Winfrey su momento más íntimo y duro que sufrió. «Tenía 19 años y estaba trabajando en este oficio y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Y yo dije que no. Y me fui» contó mientras lloraba en ‘The me you can’t see’. La artista no quiso desvelar su nombre porque asegura que «no quiero enfrentar a esa persona nunca más».

Sin embargo, esto no fue todo. Cuando se negó, la amenazaron con quemar toda su música y, en ese momento, la artista se quedó congelada. A pesar de su oposición, ese productor finalmente la violó durante meses en una habitación. Cuando se enteró que estaba embarazada la abandonó en una zona cerca de la casa de sus padres. Lejos de que todo quede ahí, la joven estaba vomitando y se sentía realmente mal por haber sido abusada.

A pesar de esta confesión, no es la primera vez que la cantante habla de su salud mental. En 2016, la artista ya habló de que sufre «un trastorno por estrés postraumático» (TEPT). De esta manera, por todo lo que ha sufrido, la cantante solo busca que la salud mental se convierta en una prioridad global y no hay mejor espacio que el documental que está llevando a cabo el Príncipe Harry.