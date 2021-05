Freddy Guevara desmiente a Maduro: No está planteado reunirme con el régimen

El dirigente opositor Freddy Guevara desmintió este lunes a Nicolás Maduro quien más temprano aseveró que el diputado electo en 2015 se reuniría con Francisco Torrealba el jueves, tal como lo hicieron semanas atrás.

«El país no está para “malos chistes”», enfatizó Guevara quien explica: «Planteamos un Acuerdo para salvar al país, no para obtener candidaturas. Cualquier encuentro que tenga con miembros del régimen, será confirmada por mí, tal como lo he hecho antes».

«No está planteada una reunión mía con Maduro como reflejaron algunos medios», aclaró en su Twitter.

El dirigente de Voluntad Popular señaló que de iniciar la fase de negociación para lograr el Acuerdo, sería anunciado «formal y públicamente».

«Se llevaría con mediación internacional y a través de una delegación unitaria», detalló.

Por último deseó que el «régimen» asuma todo «con seriedad».

«Venezuela necesita un Acuerdo que genere ayuda humanitaria, vacunas y elecciones libres. Lograrlo requerirá compromisos entre las fuerzas legítimas, el régimen y la comunidad internacional, con el apoyo y unidad del pueblo venezolano», finalizó.

En su alocución de más temprano, Maduro dijo lo siguiente: «Freddy Guevara, ahí está Francisco Torrealba para cuadrar las reuniones con Juan Guaidó desde el próximo jueves. Guaidó se va a lanzar a la gobernación de Miranda. Lánzate Guaidó. Estamos preparándonos para vencer, para convocar al pueblo a una nueva batalla electoral, abrirle los caminos a través del voto a la paz, al progreso del país».

Hay que resaltar que hace dos semanas Maduro reveló que hubo reuniones entre Guevara y Torrealba, encuentros que posteriormente confirmó el opositor.