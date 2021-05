Giannis Antetokounmpo juega futbol en medio de una pelea

El jugador de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokumpo se puso a jugar futbol en medio de una pequeña pelea entre su equipo y los Heat en el segundo partido de los Playoffs de la NBA.

Giannis Anetokoumpo se encontraba en el mismo centro de la pelea cuando este salió con la pelota haciendo algunas habilidades como si fuera un jugador de futbol en la NBA.

El centro demostró que no solo tiene habilidades en el baloncesto, sino también se desenvuelve en el futbol, llego casi de un lado de la cancha hacia el otro dominando el balón con los pies.

Aquí el video:

Bucks are blowing out the Heat so bad Giannis is playing soccer now 😂 @brfootball pic.twitter.com/GA1O383V9z

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 25, 2021