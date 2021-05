Hombre de Hialeah es asesinado de un disparo en la cabeza

De un disparo en la cabeza murió Oniel Linares Álvarez. El hombre, de 21 años de edad, residía en Hialeah.

Este lunes, su expareja, manejó hasta la calle 29 del oeste de esa localidad. Una vez allí, la mujer sacó un arma y abrió fuego sin mediar palabras.

Linares Álvarez, quien se encontraba en compañía de algunos conocidos, cayó sobre el pavimento. El sujeto murió en el acto.

Familiares de la víctima señalaron que el occiso y la atacante iniciaron una relación cuando eran estudiantes. Esas mismas fuentes han insistido en que ambos se encontraban separados desde hace algún tiempo.

Elpidio Linares, padre del hombre asesinado, no encuentra explicación para lo ocurrido. “Uno está impactado y no puedo decir nada. Todavía hay detalles que no entiendo”, afirmó el progenitor.

Su consternación es compartida por Onel Linares, hermano de Oniel. “De sorpresa nos agarró esto (…) Ellos tal vez tenían sus problemas, pero yo no sabía nada”, comentó.

La ex pareja de Linares Álvarez fue detenida en la escena. La Policía de Hialeah confirmó el arresto, sin precisar qué tipo de cargos podrían ser levantados contra la mujer.