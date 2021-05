El thriller rural que ha cautivado a miles de lectores. ¿Qué le sucedió a la chica del vestido azul? Martina acaba de llegar a Treviu, un pequeño pueblo de montaña donde ha veraneado toda la vida. Necesita huir de Barcelona y allí, rodeada de recuerdos de su niñez, se siente segura. Una vez instalada, se entera de que alguien ha profanado tres tumbas del cementerio viejo, una de ellas pertenece a una chica de identidad desconocida que falleció hace más de treinta años en el puente del Malpàs y que todo el mundo recuerda como «la chica del vestido azul». Todo indica que se suicidó, pero su muerte siempre ha sido un misterio. Cuando Martina decide investigar qué le pasó a la chica, pone en marcha, sin saberlo, una serie de acontecimientos que la adentrarán en una peligrosa aventura, en la que se tendrá que enfrentar a alguien dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que los secretos del pasado salgan a la luz. Una rural noir, completamente absorbente, que sumerge al lector en la vida de un pequeño pueblo de montaña, lleno de gente entrañable, pero también de secretos y peligros. «Las cosas no debían de ser así. La historia de la chica del vestido azul tenía que ser una excusa para inspirarme, una manera de conectar con el pasado de este pueblo que forma parte de mi infancia, y por lo tanto de mi manera de ser. Pero entonces llegó la amenaza# y no la tomé en serio. Supongo que en el fondo nunca he tenido claro que la chica del vestido azul se suicidara, pero ahora parece evidente que alguien a quien conozco tuvo algo que ver con su muerte, alguien sin ningún tipo de escrúpulos que es capaz de matar para proteger su secreto». Los lectores han dicho:

«No falta el misterio, los secretos y una historia muy bien narrada».

Delia Cruz en Blog «Es un thriller que lo tiene todo, asesinatos, intriga, desconfianza y que encima te engancha desde el principio».

librossinmiedo «La manera de narrar es sencilla y directa, lo que sumado a su corta extensión hace que sea una lectura ligera que se lee en una tarde».

black rose «La pluma de la autora me ha gustado, es bastante ágil, si además le sumamos que los capítulos son cortos, hace que te lo acabes en unas horas».

little book dreamer «Con una pluma descriptiva y ágil, la autora nos hace dudar, barajando diferentes posibilidades y es solo al final cuando nos ofrece la solución al enigma, por lo que mantiene la intriga».

My happy place for books «Un thriller que me ha gustado bastante la verdad, la autora nos describe cada detalle de los acontecimientos y el entorno al que le rodea a nuestra protagonista».

Twin lectores «Una historia llena de giros y en la que poco a poco iremos, junto a Martina, recabando información de lo que realmente le pasó a la chica del vestido azul».

La biblioteca de Amelia

Autor: VILASECA, LAIA

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 304

