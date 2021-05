NBA comete injusticia ante Kristaps Porziņģis por defender a LeBron James

La NBA cometió una injusticia con el jugador de los Dallas Mavericks Kristaps Porziņģis tras defender a Lebron James.

Los reglas de la NBA con respecto a COVID-19 han sido un tema delicado mientras toda la temporada. Con los playoffs en plena vigencia, han salidos dudas luego de que la NBA decidió no multar a LeBron James, por una violacion de los protocolos después de ir a una reunión al aire libre.

Después llegó la noticia el martes de que la liga multó al jugador de los Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis, por violar los protocolos.

Aquí el dato:

When reached for comment on difference between Porzingis-LeBron James‘ situation, NBA spokesman Mike Bass: “While we understand the inclination to compare this incident to protocol violations by other players, including LeBron James, those facts are very different.” Statement: pic.twitter.com/MxbeDkVQz4

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 25, 2021