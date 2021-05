Nueva Esparta | Mercado Municipal de Conejeros toca fondo por la mala administración

Días van y días vienen y la situación empeora en el Mercado Municipal de Conejeros, estado Nueva Esparta. Los comerciantes alegan que trabajan en medio de una crisis que los arropa más y más. El lugar dejó de ser próspero, todos sus pasillos se observan bastante desolados; y por razones de inseguridad, son pocos son los clientes que lo frecuentan para comprar uno que otro artículo.

Señalan que no solamente ha sido la crisis económica la que ha provocado la desidia en el mercado, sino también la mala gestión de la administración. Los pocos vendedores que quedan, explican que no cierran sus puestos de trabajo porque no tienen otra opción de empleo.

Belinda Verde, vendedora de víveres, comentó que “aquí no hay ventas, en el mercado la gente últimamente se ha alejado porque estamos minados de antisociales. Aquí la delincuencia está haciendo de las suyas, las autoridades brillan por su ausencia, los robos son constantes y nosotros estamos a la merced del hampa. Aquí no hay guachimán”.

Los comerciantes mencionaron que el mercado tiene un poco de vida son los fines de semana. La señora Paola Martínez, vendedora de hortalizas y frutas, es testigo de que “el día a día en el mercado es solitario. Yo a veces no vendo nada”.

¿Qué hace la administración del Mercado Municipal de Conejeros para solucionar los problemas?

Vendedores alegan que la nueva administradora, María Núñez, les tiene aplicada “una dictadura quitándole los puestos a la gente, amenazando con romper candados”. Señalan que muchos de los pocos que quedaron tienen más de 30 años trabajando en el mercado y que de la noche a la mañana la administradora quiere adueñarse de los locales.

Mercedes Rodríguez, vendedora de víveres, relató que su esposo murió y le quitaron el puesto. Le dijeron que el puesto 36 que estaba a nombre de su pareja fue adjudicado sin autorización y consentimiento. “Ahora el alcalde dice que él no ha dado esa orden. Por eso le hago el llamado al alcalde para que venga y nos entendamos”.

¿Una nueva ordenanza municipal?

En el Mercado Municipal de Conejeros los vendedores están molestos porque la nueva administración apareció con una nueva ordenanza en la que le exigen el pago de impuestos por 0.20 petros.

“Yo tengo 34 años trabajando en el mercado, y ahora nos aparecieron con una nueva ley. Una nueva ordenanza sobre el mercado municipal y da la casualidad que el municipio García no posee mercado. Este mercado está en comodato por la gobernación y la gobernación no ha podido quitárselo a estos porque estos lo destrozaron, todo el que llega, el alcalde cree que el mercado es de él, pa´ su bolsillo”, declaró Rafael Marín.

Criticó el simple hecho de que se ven en la necesidad de que ahora con la nueva ordenanza, “que no tiene ni un mes que la firmó el alcalde”, deban cancelar una cantidad de dinero que no tienen.

“Nosotros no podemos pagar más que en el centro que le garantizan a uno que va a tener su agua, baños y todos los servicios en esos centros comerciales y aquí no hay nada de eso. Los servicios no sirven. Los baños no sirven. Algún ente del gobierno tiene que investigar este mercado. No hay vigilancia policial ni de la guardia, aquí ahora el malandro es amigo de los que mandan”, agregó.

Promesas incumplidas

A finales del mes de marzo, la nueva administradora del Mercado Municipal de Conejeros, María Núñez, dijo que por instrucciones del alcalde del municipio García, Cruz Lairet, se encontraban trabajando para sanear el mercado. De tal manera que para el mes de abril estarían reubicados los vendedores detallistas de diferentes rubros, a las áreas internas. Mientras que en las afueras, solo podrían estar los camioneros para vender los productos al mayor.

Ya pasó el mes de abril, vamos por mayo y nada de esto se ha cumplido. Visiten por un instante el mercado para que observen que nada de lo que se dice es mentira.

Por: Mario Guillén Montero

Todosahora

