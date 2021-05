Nueva Esparta | Primera dama de Mariño entregó dotación a madres en HLO

La presidenta de la Fundación Social Santiago Mariño y primera dama de la jurisdicción marinera, Mauris González de González, atendió en el Hospital Dr. Luis Ortega de Porlamar cinco casos de madres recien paridas y de condición vulnerable.

La dotación que constó de pañales, artículos de higiene personal, alcohol absoluto y teteros, fue posible mediante la coordinación con Marlene Echenique y Yanuary Rada, promotoras del Plan Parto Humanizado y Ruta Materna en la jurisdicción marinera.

“Otra oportunidad para dar gracias a Dios por la vida y felicitar a estas madres que han sido bendecidas con niños sanos que es lo más importante. Gracias a nuestro alcalde Francisco González, hoy también logramos apoyarles con los elementos necesarios para los primeros días del nacimiento y les digo mujeres, sigan adelante con fe y confianza, es la voluntad la que nos lleva a salvar cualquier situación difícil, a derrumbar obstáculos, ustedes cuentan con la mano amiga de la revolución bolivariana”, manifestó Mauris González de González.

Más acciones solidarias

En otra acción humanista y solidaria, la primera dama de Mariño entregó una cocina al señor Simón Milano, residente en la calle Martínez, mientras que en la calle Meneses a Jesús Vásquez, un ventilador, y así manifestaron su agradecimiento.

“Recibo muy contesto esta cocina que me va a facilitar el día a día en el hogar, un noble gesto de nuestra primera combatiente, Dios me la bendiga y le pido continúe apoyándonos, ya que no contamos con los medios suficientes para cubrir muchas de nuestras necesidades a causa de los altos precios por esta inflación económica inducida”, dijo Simón Milano.

Mientras que Jesús Vásquez, expresó “me sorprendió recibir de manos de la Primera Combatiente el ventilador que había solicitado, me atendió rápidamente y estoy muy agradecido”.

El Sol de Margarita

Apóyanos Compartiendo :