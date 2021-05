Optogenética: la técnica que le permitió a un hombre invidente recobrar la vista

El portal El Tiempo citando a AFP informa que un hombre, de 58 años, invidente a causa de una enfermedad genética degenerativa, pudo recuperar parcialmente la vista gracias a una técnica innovadora optogenética y a la estimulación lumínica.

Es la primera vez que esta técnica, llamada optogenética, permite obtener una recuperación parcial de la función visual, afirman los investigadores que implementaron este ensayo clínico, que asocia equipos franceses, suizos y estadounidenses.

El paciente que participó en el estudio está afectado por la retinopatía pigmentaria, una enfermedad genética degenerativa del ojo que provoca la destrucción de las células fotoreceptoras de la retina, causando una pérdida progresiva de la visión que evoluciona generalmente hacia la ceguera.

Antes solo podía percibir la presencia de la luz, sin embargo, la terapia le facilitó localizar y tocar objetos, según el estudio, publicado el lunes 24 de mayo por la revista ‘Nature Medicine’.

En la visión normal, los fotoreceptores de la retina utilizan proteínas que pueden reaccionar a la energía lumínica, las opsinas, que suministran informaciones visuales al cerebro a través del nervio óptico.

Según describe el estudio, para restaurar la sensibilidad a la luz, al paciente se le inyectó el gen codificador para una de esas proteínas, llamada ChrimsonR, la cual detecta la luz ambarina.

Cerca de cinco meses después de haber recibido la inyección, con la finalidad de dar tiempo a su organismo para producir esta proteína en cantidad suficiente, efectuó diferentes ejercicios, equipado con gafas específicas dotadas con una cámara.

Concebidas especialmente por los investigadores, estas gafas facilitan proyectar imágenes de color ámbar sobre la retina del paciente.

Injection of a light-activated #genetherapy vector combined with the wearing of light-stimulating goggles achieves partial vision restoration in a blind patient with retinitis pigmentosa.https://t.co/O24GC50xRj #optogenetics #RareDisease @IOB_Roska @InstVisionParis pic.twitter.com/TpPnfvpGCN

