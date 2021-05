Perú | Carnecitas (25/05/2021) – La Razón

A propósito de atroz atentado en el VRAEM, exministro Rospigliosi adelanta exterminio del terrorismo en 6 meses / El periodista Fernando Rospigliosi, en el debate que sostuvo con el exfiscal supremo, Avelino Guillén, adelantó un desafiante reto: “Vamos a exterminar a los terroristas del VRAEM en los primeros 6 meses”, sin imaginar que 24 horas después los terroristas en esta región, darían atroz muerte a 18 pobladores en ejecución de su llamada “Campaña de limpieza”. En las redes sociales dan por anticipado que Rospigliosi sería el ministro encargado de esas tareas en un probable gobierno de Keiko Fujimori.

Beto profetizó en víspera ocurrencia de “coche bomba”

Rospigliosi no ha sido el único que ha tenido palabras proféticas sobre la probable intensificación del terrorismo en el país. El periodista Beto Ortiz, en su programa de Willax TV anunció en días previos que se venía una “coche bomba” de Sendero Luminoso y también acertó porque esta muerte atroz de 14 pobladores equivale a un “coche bomba”. Las redes sociales se han preguntado: ¿A quién beneficia una irrupción del terrorismo en plenas elecciones? ¿Para quién trabajan los terroristas del VRAEM.

Objetivo terrorista

El jefe de la Dirección Contra el Terrorismo- DIRCOTE de la Policía Nacional, coronel PNP, Óscar Arriola, en declaraciones efectuadas ayer a una emisora radial, luego de aclarar que las recientes muertes en el VRAEM no son 14, sino 18 (6 mujeres, 10 varones y 2 menores), respondió las citadas preguntas al remarcar que los terroristas buscan crear pánico e imponer el miedo, con la finalidad de conseguir el ausentismo de la ciudadanía en la segunda vuelta electoral.

“Campaña de limpieza”

Pero, aclaró Arriola, esta acción de eliminación de 18 personas eran muertes anunciadas por el grupo terrorista que opera en el VRAEM en enero del 2019, a través de un manifiesto donde anunciaba el inicio de 23 medidas de una “campaña de limpieza social”, entre las que incluía la eliminación de delincuentes, homosexuales, lesbianas, así como de las llamadas “cuchipandas”, donde se celebran perversiones de toda clase. Para Arriola, estas 18 muertes forman parte de esta “campaña”.

Dina mintió

Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia de la lista de Pedro Castillo, de Perú Libre, en el debate que sostuvo con Patricia Juárez, de Perú Libre, sorprendió a la audiencia nacional con una mentira escandalosa, al afirmar que el expresidente Alberto Fujimori, nunca visitó el pueblo de Challhuanca (Apurimac), sino a Antabamba, no solo para entregar obras de electrificación, sino porque estaba interesado en una antabambina, a la que quería convertir en su amante.

Desmentido con pruebas

Resulta que Challhuanca entero se ha puesto de pie para desmentirla, sin perjuicio de enjuiciarla por difamación. Sus autoridades han confirmado que el expresidente Fujimori los visitó en el año 1993, y fue recibido nada menos que por el alcalde, un primo hermano de Nidia Boluarte. El director del hospital, Víctor Toyohama Gushiken le pidió una ambulancia, un equipo de rayos X y un grupo electrógeno. El mandatario retornó 3 semanas trayéndoles todo lo que pidieron.

Estrategia antiterrorista

La visita del expresidente Fujimori a los pueblos de Apurimac no fue gratuita, formaba parte de su estrategia de acercar a los pueblos a su gobierno para derrotar el terrorismo. En ese entonces Apurimac era la región más castigada por la subversión después de Ayacucho, con un total de más de 17 mil víctimas. Los pobladores recuerdan que en las dos oportunidades que Fujimori llegó a Challahuanca en un convoy de helicópteros, también concretó obras en beneficio de una docena de distritos.

Jale de lujo

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo nuevos jales para su equipo técnico, entre los que sobresale Carlos Neuhaus Tudela, conocido por su exitosa perfomance de expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Neuhaus pertenece a una antigua familia limeña, entre los que sobresale su padre, el historiador Carlos Neuhaus Rizo Patrón (1926-2012), de quién se recuerda su perfomance de fundador de la Universidad de Lima.

Adiós al comando Vacuna

Neuhaus para incorporarse al equipo técnico de Keiko Fujimori, renunció previamente al llamado Comando Vacuna del MINSA, y donde al parecer no tuvo empatía con los integrantes del staff de asesores del ministro Ugarte, como se desprende de su declaración de que no tuvo “nada que ver” con la adquisición de las vacunas anticovid, al ser preguntado por su participación en las negociaciones con los países productores de vacunas. El ministro dijo que la renuncia no les afectaba en nada.

Responsable de segunda ola

La noticia del ministro de Salud, Óscar Ugarte, del hallazgo de una nueva variante del covid bautizada como C.37 solo ha reconocido lo que los científicos peruanos y chilenos conocían desde comienzos del año, al identificarlo como una cepa que posee características similares a la variante P.1, originada en Manaos, Brasil, conocida como la “variante brasileña”. Lo novedoso del reconocimiento del ministro Ugarte es que la nueva variante es responsable de la segunda ola que recorre el país.

Voluntarios vacunados

Un número indeterminado de los 6 mil voluntarios peruanos que participaron en la prueba experimental de la vacuna china Sinopharm o vacuna Beijing, serán inoculados a partir de la fecha con la primera dosis de este inyectable, en razón a que durante el experimento fueron inoculados con placebo y con la vacuna Wuhan, que no aprobó el experimento. Los voluntarios están siendo informados del cronograma y sede de la vacunación a través de sus direcciones electrónicas.