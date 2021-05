Primera dama de Mariño entregó dotación a madres en Hospital Luis Ortega de Porlamar

La presidenta de la Fundación Social Santiago Mariño y primera dama, Mauris González de González entregó la dotación a las madres recién paridas en condiciones vulnerables del Hospital Luis Ortega de Porlamar.

A través del Plan Parto Humanizado y Ruta Materna, las beneficiarias recibieron pañales, artículos de higiene personal, alcohol absoluto y teteros.

Del mismo modo, la primera dama donó una cocina al señor Simón Milano, residente en la calle Martínez, mientras que en la calle Meneses a Jesús Vásquez, un ventilador.

«Recibo muy contesto esta cocina que me va a facilitar el día a día en el hogar, un noble gesto de nuestra primera combatiente, Dios me la bendiga y le pido continúe apoyándonos ya que no contamos con los medios suficientes para cubrir muchas de nuestras necesidades a causa de los altos precios por esta inflación económica inducida», dijo Simón Milano.