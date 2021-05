¿Qué diferencia hay entre un fisioterapeuta y un quiromasajista?

Es esencial que antes de ver las diferencias entre ambas disciplinas, puedas entenderlas y tengas claro qué es cada una de ellas. Es por eso que primero haremos un breve resumen de lo que es la Fisioterapia y el Quiromasaje y luego veremos sus principales diferencias. Sabiendo esto podrás ver con claridad en qué casos debes acudir al/la fisioterapeuta o al/la quiromasajista.

Fisioterapia

Fisioterapia proviene del griego “φυσις” physis, “naturaleza”, y θεραπεία therapéia, “tratamiento”. Con lo que se deduce que la Fisioterapia utiliza los agentes físicos (elementos naturales) para restaurar la función una vez perdida o evitar que se pierda en individuos o poblaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Fisioterapia como:

«El arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Además, la Fisioterapia incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución».

La Confederación Mundial de la Fisioterapia (W.C.P.T.) realiza la siguiente definición, suscrita por la Asociación Española de Fisioterapeutas:

«La Fisioterapia es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que, mediante la aplicación de medios físicos, curan previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud».

En Fisioterapia la técnica más conocida es la terapia manual, pero se sirve de muchas otras técnicas para sus tratamientos. Algunos ejemplos son:

Terapias manuales: el uso de las manos como terapia no solo con masaje sino con una amplia variedad de técnicas manuales como movilizaciones, manipulaciones articulares, neurales, del aparato respiratorio, linfáticas, fasciales, puntos gatillo, etc.

el uso de las manos como terapia no solo con masaje sino con una amplia variedad de técnicas manuales como movilizaciones, manipulaciones articulares, neurales, del aparato respiratorio, linfáticas, fasciales, puntos gatillo, etc. Ejercicio terapéutico: usando técnicas en piscinas, técnicas de estabilidad, equilibrio, máquinas o mecanoterapia, integración de Yoga, Pilates o cualquier tipo de movimiento que induzca a la mejora del paciente.

Reeducación postural del tono, sinergias y patrones neuromotores patológicos

Uso de agujas de distintos tipos

Electroterapia

En Fisioterapia no se aplica una técnica sobre el paciente, sino que se aplica un conjunto de conocimientos científicos mediante el juicio clínico de acuerdo con un paciente concreto en un momento determinado.

Quiromasaje

Quiromasaje proviene de griego «χείρ” o quiros, “manos” y “χειρός» o massien, “amasar o apretar con suavidad”. Así que literalmente significa “masaje con las manos” o “masaje manual” a diferencia de los masajes que emplean aparatos eléctricos o instrumentos mecánicos.

Por lo que podemos decir que el Quiromasaje es una técnica compuesta por una serie de prácticas manuales que se ejecutan aplicando directamente las manos sobre la piel de la persona que lo recibe, sin la intervención de ningún otro instrumento, y que tienen como objetivo producir unos determinados efectos beneficiosos, tanto directos como reflejos, sobre los tejidos.

Podemos resaltar tres aspectos fundamentales que distinguen el masaje de otras actividades que pudieran confundirse o relacionarse con él:

Requiere el aprendizaje y entrenamiento en la ejecución de una serie concreta y definida de maniobras. No es la realización de un contacto espontáneo, meramente intuitivo (aunque la intuición y la empatía forman parte inevitable e imprescindible de la práctica).

Supone la conciencia, por parte del masajista, de los efectos que esas maniobras producen sobre la piel, los tejidos subyacentes y el organismo, en general, y del receptor, en concreto, así como unos conocimientos básicos necesarios de anatomía y fisiología.

Persigue, para cada caso determinado, unos objetivos específicos adaptados a sus características y necesidades, para los que se aplican las correspondientes técnicas y sus diferentes variables. No es una rutina que se aplica de modo indiscriminado.

¿Cuál es la diferencia entre un quiromasajista y un fisioterapeuta?

A pesar de que ambas usan la terapia manual, las diferencias entre ambas son notables. Sabiendo qué es cada una de estas disciplinas podemos ver cuáles son sus principales diferencias siempre centrándonos en el marco legal español:

Formación

En España, la Fisioterapia es un grado universitario de 4 años de duración. Es una formación reconocida por el Ministerio de Sanidad y Política Social en la que se reconoce al fisioterapeuta como profesional sanitario.

La formación del fisioterapeuta como profesional sanitario, incluye expresamente el masaje durante su formación universitaria. Llegando a ser un complemento y una herramienta más para el tratamiento del paciente.

Mientras que para estudiar Quiromasaje no existe una titulación oficial, pero sí se deben cumplir unos requisitos y uno mínimos para poder ejercer como tal. No puedes ejercer esta profesión sin una formación previa. Es sumamente importante que aunque no exista un título oficial te formes de forma rigurosa.

Puedes encontrar cursos generales, cursos de especialización y programas con duración variable en horas de estudio y, sobre todo, en horas de práctica. Generalmente los cursos tienen un mínimo de horas de estudio para asegurar la formación adecuada. Suelen oscilar entre 150 y 300 horas repartidas en diferentes módulos.

Uso de electroterapia

Mientras que en quiromasaje las maniobras son exclusivamente manuales, en Fisioterapia se usan también otros métodos como la electroterapia, que consiste en la aplicación de diferentes máquinas tanto para el diagnóstico como para el tratamiento.

Frecuencia entre sesiones de tratamiento

Es bastante común que, según la patología, los tratamientos de Fisioterapia sean diarios, aunque también pueden realizarse alternos o más espaciados en el tiempo.

En cambio, en Quiromasaje no suelen hacerse masajes diarios, suelen realizarse con una diferencia de días y según las necesidades de la persona, siendo lo habitual dejar pasar una semana, 10 días o más entre una sesión y otra.

Ámbitos de actuación

El fisioterapeuta trata a pacientes. Su formación sanitaria le permite actuar dentro del marco legal y le capacita para tratar el dolor, lesiones, enfermedades y patologías de las personas con sus manos y aplicando las diferentes técnicas, maniobras, y gran variedad de disciplinas que puede englobar el tratamiento fisioterapéutico, entre ellas el masaje.

El quiromasajista no está capacitado para tratar patologías, lesiones o dolor, no debe realizar tratamientos terapéuticos. Debe usar sus conocimientos con un fin estético, relajante o de placer, sin fines curativos.

Otra diferencia que caracteriza a la Fisioterapia es el asesoramiento correcto a la población con el objetivo de mejorar su condición física y mental y su funcionalidad para poder desarrollar con la mejor eficacia y eficiencia su actividad diaria y laboral desde el ámbito de la higiene postural, ergonomía, autoconciencia, aprendizaje y autorresponsabilidad de su estado físico y emocional que, junto con el tratamiento fisioterapéutico, acelerará el proceso de recuperación y contribuirá a la mejora integral de la persona y conseguirá prevenir y evitar futuras lesiones.

