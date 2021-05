Tania Sarabia enfrenta complicaciones tras dar positivo a COVID-19

El pasado 22 de mayo la primera actriz Tania Sarabia confirmó haber dado positivo para COVID-19, lastimosamente ahora se supo que tuvo que ser hospitalizado debido al delicado cuadro de salud.

por Revista Ronda

La periodista Mari Montes fue la encargada de dar la noticia sobre el ingreso de Tania al centro médico, y pidió a todos buenos deseos para lograr su pronta recuperación. La interprete habría sido internada la tarde del 23 de mayo, según reveló la comunicadora.

Mi querida amiga Tania Sarabia está hospitalizada con COVID-19, les agradezco sus oraciones y buenos deseos para que pronto esté sana y en su casa. — Mari Montes ❤️⚾️ (@porlagoma) May 24, 2021

Cuando la humorista informó sobre su diagnóstico lamentó que a pesar de su avanzada edad aún en Venezuela no la han vacunado. Cabe recordar que, la venezolana al tener 73 años entra en el perfil de personas con mayor riesgo a necesitar hospitalización, cuidados intensivos o incluso llegar a la muerte.

“Bastante que lo dije, bastante que lo supliqué, vacúnenme, yo tengo 73 años me merecía hace tiempo una vacuna, y no, no hubo, me dio, tengo COVID”, dijo a través del video en su cuenta de Instagram, exhortó además a que la vacunación termine de llegar a las personas de la tercera edad, pues son las más vulnerables ante el virus.

En el mismo clip, la actriz de El país de las mujeres agradeció a un equipo de médicos que iniciaron su proceso de recuperación. La publicación recaudó casi mil comentarios y llegó a ser reproducido más de 50 mil veces, además que sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y de recuperación a Sarabia.

