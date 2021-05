+VIDEO | La talentosa hija de Lucero y Mijares que ya escribe su propia historia

Lucero Mijares Hogaza es la hija de la popular ex pareja de cantantes de Lucero Hogaza León, conocida como la Novia de América, y José Manuel Mijares Morán. Y aunque apenas tiene 16 años, ya es todo un tema cuál será su camino, y si éste está fuera de la música o dentro de ella, como con sus padres. Te contamos las razones por las que todos quieren a la carismática Lucerito Mijares, quien tiene todo para ser una gran estrella en el mundo de la música.

Su gran talento y voz

Lucero Mijares comenzó con su carrera artística a la corta edad de 15 años, apenas el año pasado. Y aunque no sabe si su futuro estará en la música, ya tiene tres grandes temas que figuran en plataformas digitales. Gloria a ti (con Lucero), Se me olvidó amarte (con Manuel Mijares) y El privilegio de amar (con Manuel Mijares) son los tres grandes temas que se pueden escuchar y donde apreciamos mejor la impresionante voz que heredó. Actualmente, los tres temas conjuntos acumulan millones de reproducciones, y el mejor ejemplo es El privilegio de amar, que ya suma más de 10.6 millones de reproducciones.

Su pasión por la música

El talento de Lucerito queda de manifiesto; sin embargo, en una entrevista con medios, Lucerito admitió que no le salen tantas oportunidades como cualquiera pensaría al tener dos padres tan talentosos y reconocidos. “Puede ser que ahorita no, que me quede en casa sin hacer nada porque luego es bastante complicado, porque no me salen oportunidades así -de rápido-”, admitió Lucerito Mijares. Sin embargo, ni siquiera su madre sabe si su hija querrá dedicarse a la música, pues podría tomar otro camino y decidir si no ser artista profesional, algo que sólo sabremos con el tiempo. «Algunos familiares y amigos me dicen ‘¿Cómo que va a ser artista, ya es artista?’ Pienso también que ella ya es artista, porque hace arte con su voz, pero a lo que me refiero es que no sé si lo va a hacer profesionalmente. Hay muchas personas apasionadas por la música (…) que de pronto se van por el camino de la producción, del teatro musical, de los arreglos…», relató Lucero en su pódcast el pasado mes de febrero.

El gran amor por sus padres

Lucerito está llena de amor por sus padres, así lo ha demostrado en redes sociales. En una foto de su madre, donde aparecen sus dos padres, publicó «Guuaau gran foto!! Los amo», reaccionando a una foto donde promocionaba en concierto en conjunto Siempre Amigos.

Asimismo, en su cuenta oficial de Instagram ha aprovechado para confirmar y refrendar sus sentimientos por ambos, compartiendo recuerdos de hace años, cuando ella era una pequeña niña.

Una auténtica y carismática influencer

Durante esta pandemia, Lucero Mijares ha aprovechado para hacer algunos live streaming para platicar con sus amigos, y nutrir su cuenta ya verificada de Instagram, donde ya acumula más de 141 mil seguidores. Y aunque no todo ha sido positivo, ella sabe que no debe hacer mucho caso a los comentarios, ya sean estos positivos o negativos, como le han aconsejado sus padres. “Que a veces no pele muchos los comentarios ni buenos ni malos, porque a veces hacen bastante daño, y a veces son mucho más malos que buenos, pienso que dejarlos pasar y siempre ser sencilla y nunca ser protagonista”, dijo en entrevista.

El mejor ejemplo de su gran humor es una imagen en su Instagram, donde parodió a nadie menos que su madre en su personaje de la telenovela Soy tu dueña. ¿Queda alguna duda de por qué es tan querida esta talentosa adolescente?

Milenio

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :