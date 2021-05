WhatsApp ya permite reproducir audios a más velocidad: te explicamos cómo

Si en tus chats de WhatsApp tienes al típico amigo que te manda audios de WhatsApp de varios minutos, la última actualización de la app que llega a España será un gran alivio. Como ya mencionamos anteriormente, esta función que permite acelerar audios de WhatsApp ya ha salido de la beta y está llegando de forma gradual a todos los usuarios, explica el portal 20 Minutos en su apartado de tecnología.

A partir de ahora podremos escuchar nuestros audios de WhatsApp a tres velocidades diferentes: 1x, 1,5x y 2x. Es decir, que en el mismo momento en el que escuchemos un audio de WhatsApp, podremos escuchar el audio incluso al doble de su velocidad. La actualización llega hoy a todos los usuarios, ya que sale de la beta de WhatsApp, aunque lo hará de forma gradual. Esto quiere decir que llegará a los usuarios poco a poco, por lo que puede que aún no puedas acceder a la función de forma inmediata.

El funcionamiento de estos audios de WhatsApp es muy simple. Cuando recibimos un audio y lo reproducimos, por defecto este se reproducirá a una velocidad normal de 1x, al lado aparecerá un y un pequeño icono indicando la velocidad donde antes estaba el avatar de la persona con la que estamos conversando.

Si queremos aumentar la velocidad, tendremos que pulsar sobre el 1x una vez para aumentar la velocidad a 1,5. Esta es la velocidad ideal, ya que nos permite escuchar más rápido los audios y entender a la persona. Sin embargo, si vuelves a pulsar, el audio se reproducirá a 2x, aunque la escucha es demasiado rápida y puede llegar a ser incómoda si la persona ya de por sí habla muy rápido.

Si establecemos una velocidad y hay varios audios por escuchar, todos los audios se escucharán a la misma velocidad. Para poder usar esta nueva función debes actualizar a la última versión de WhatsApp. Adicionalmente, debes tener en cuenta que si no has recibido la característica, debes esperar unas pocas horas hasta que te salte la actualización. Podrás acelerar todos los audios que quieras dentro de la aplicación cuando la actualices.

New WhatsApp for Android 2.21.10.15 web release is available now!https://t.co/3Hi4Cx4kMp#WhatsApp #Android #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 24, 2021