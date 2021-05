Yulbert confesó que Marko le fue infiel: ‘No importa, yo andaba con Maluma’

Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy

Recientemente, el influencer venezolano Marko Pérez, le hizo una entrevista a su esposa Yulbert donde hablaron de su relación, infidelidades, proyectos y hasta se sacaron los trapitos al sol.

Durante la conversación que desde un comienzo se tornó bastante divertida, la modelo criolla mencionó que una de las cosas que más le preguntan en redes sociales es que si Marko le ha sido infel en algún momento.

Sin embargo, el comediante con el sentido del humor que lo caracteriza se desvió por la tangente y evitó a toda costa tocar el tema de las infidelidades, pese a las insistencias de Yulbert.

«La verdad… Lo que mucha gente me pregunta es si tú me has sido infiel», dijo la despampanante venezolano.

«Yo sé la respuesta, la verdad pero me gustaría que tú se lo dijera a ellos o no sé si quieres que lo diga yo a ver que pasa», agregó.

Ante las declaraciones de su esposa, Marko se mostró algo incómodo y cambió la conversación alegando que «Más ahorita te lo respondó».

Sin embargo, ninguno de los dos a lo largo de la entrevista quiso revelar si ha existido o no infidelidades por parte del criollo.

Durante el conversatorio, los esposos tocaron diversos temas e hicieron bromas sobre su relación. Sin embargo, al finalizar el vídeo Marko le recordó el pasado a su esposa y le preguntó sobre el amorío que sostuvo con Maluma meses antes de empezar a salir con él.

«Justo antes de conocerme tu salías con Maluma», le dijo el influencer.

«¡Wow! en Miami nadie se guarda nada, bueno sí, un par de veces», admitió Yulbert.

«Bueno cosas que pasan y forman parte del pasado», añadió la mujer mientras Marko se mantenía en shock ante la sinceridad de Yulbert.

«¿Salieron un par de veces?», le preguntó Marko.

