Adriana Azzi: Horóscopo del 26 de mayo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 26 de mayo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Tolerancia

Número de suerte: 074

Tienes que quitarte esas cargas de encima para ir más liviano a buscar lo que quieres. Viajes cortos o intermitentes. Buscas nuevas opciones, la preocupación fundamental es el trabajo en éste momento de tu vida. Encuentros para resolver problemas económicos. Alguien te arregla algo en la casa. Nuevas expectativas, una nueva vida. Una persona que te piensa mucho te llamará o escribirá ésta semana. Un familiar cercano se siente débil o deprimido. Entrada de dinero, ganancias y oportunidades. Caminarás por una calle o avenida donde te llamará la atención algo muy interesante.

#Trabajo: Metas y proyectos que deseas ver más claramente, entender hacia dónde vas o hacia cuál objetivo específico, dirigir tus energías. Alguien que te ayuda al que debes reconocerle sus esfuerzos.

Salud: Mejorías. Subir las defensas.

Amor: Vivirías el momento, a veces ver hacia el futuro es complicado. Cuidado con los juegos de palabras.

#Parejas: Una persona amada necesita de ti pero no te lo dice. Conversan sobre un inmueble o dinero para una vivienda. Hecho curioso con una llave. Tu pareja con compromisos familiares y tú también.

Solteros: Te sientes solo pero llega el momento para que se concrete eso que quieres. No te estanques en una sola idea, abre tu mente.

Mujer: Deja fluir las cosas. Hecho curioso con un hombre casado. Debes pensar un poco más en tu salud integral.

Hombre: Debes arriesgarte a crear, hacer cosas nuevas en tu vida, . Estarás, en medio de momentos difíciles, tratando de apoyar a alguien porque no te queda más remedio.

Consejo: El tiempo se encargará de todo.

Géminis

Palabra clave: Victoria

Número de suerte: 016

Una mujer amorosa espera por ti en silencio. Llamadas importantes con buenas noticias. Personas muy valiosas en tu vida que llegan para estar a tu lado. Debes escuchar lo que te ofrecen antes de decir que no. Puedes lograrlo pero debes poner de tu parte. Vienen cosas muy buenas, deberás estar preparado para aprovecharlas.

Trabajo: Deberás mantener tu posición con firmeza. Evolución.

Salud: Mejor si pones de tu parte.

Amor: Surgen dualidades sentimentales. Verás que no hay claridad en algo que te tratan de explicar, alguien que sale contigo pero que no llena tus expectativas.

Parejas: Demoras en planes de inversión. Viaje al extranjero prometedor, no te confíes. Estarás en la búsqueda de un local u oficina comercial, de un punto adecuado. Pruebas. Tus pensamientos vuelan lejos… de donde estás.

Solteros: Algo con una inyección o tratamiento. Jefe contrariado. Personas del pasado que te buscan te traen una propuesta. Mujer que te apoya con una idea promisoria.

Mujer: Cuidado con alimentos en mal estado. Debes manejar tu carácter, no puedes controlarlo todo y a todos. Adolescente que quiere visibilidad. Banalizar agresiones contra tí es peligroso.

Hombre: Arreglos en la cocina y en el baño. Cumple con tus compromisos. Embarazo, fertilidad, cuidado no estés con la persona equivocada. Un familiar que te busca, te pide ayuda y por momentos dudas. Te piden ayudas condicionadas.

Consejo: Piensa en ti primero que para otros.

Cancer

Palabra clave: Opinión.

Número de suerte: 010

Sale el sol y esa persona de la cual estabas esperando apoyo dá un paso adelante. Amigos que te ayudan en una iniciativa o en una gestión. Llega un dinero que estabas esperando. Te ayudas con un nuevo empleo vía internet o haciendo uso de las redes, puede ser sólo otro trabajo independiente. Celebraciones en privado. Viajes y paseos. Altibajos respecto a los proyectos. Deberás controlar tu carácter y sube y baja emotivo. Te cancelan un dinero que tenías muy pendiente. Se resuelve un problema familiar.

Trabajo: Cuidado en tu trabajo con las caídas de ánimo o la falta de empuje una vez alcanzados los objetivos. Reconocimientos por tu trabajo o labor. Viene una confrontación en la oficina que no te puede agarrar sin que tengas buenos aliados.

Salud: Estrés.

Amor: Se enfatiza el amor, la maternidad o la paternidad. Molestia que trae deseauilibrios emocionales.

Parejas: Celebraciones fiestas y alegrías. Estabilidad emocional por lo económico. Inicias estudios que te significan una titulación que se traduce en dinero. Embarazo en puerta.

Solteros: Evita enfrentamientos. Cuidado con enemigos ocultos, traidores o habladores porque sale a la luz un tema delicado cuya lectura ambigua requiere que cuentes con buenos aliados. Supera los miedos paralizantes. Cuidado con tu dinero a la hora de realizar trámites migratorios.

Mujer: Debes hacerte exámenes médicos pendientes o que te pidieron. Reconocen tus méritos. Te ofrecen algo donde te empleas a fondo. Una función administrativa que te conviene. Sacrificios haciendo un curso o diplomado que luego te abrirá caminos.

Hombre: Por tu responsabilidad te llegan buenas oportunidades. Aclaras situaciones embarazosas. Defenderás tus posturas ideológicas. Cambios positivos. Negocios que prosperan. Compra-venta que funciona de maravilla, por ahora. La libertad a veces implica estar bien informados.

Consejo: Sensibilidad, propósitos amables y acciones que no sean agresivas ésta semana.

Leo

Palabra clave: Sentimientos.

Número de suerte: 425

Busca armonizar asuntos que tienen que ver con tu familia. Algo te tiene de mal humor pero una respuesta te equilibra. Contacto con plomero. Interés por artículos para una oficina, logos o papelería. Nuevas posibilidades en un nuevo empleo. Hecho curioso con una mascota. Pago de facturas urgentes para evitar corte de un servicio. Deja a un lado lo que no está a tu alcance, ponte objetivos realizables. Tendencia a preocuparte demasiado por los bienes materiales.

Trabajo: No pierdas el tiempo, concentración. Conéctate con tu creatividad. No evites elegir, toma postura y asume estar en tu bando.

Salud: Problemas respiratorio.

Amor: No sientas miedo a las entregas. No digas mentiras ni engañes. Hecho curioso en un ascensor. Viajes de ida y vuelta.

Parejas: Se aclara algo que pasó en el pasado. Recibes una respuesta positiva pero aún debes conciliar porque no es fácil brindarle apoyo a un familiar que se mete en la casa o pretende hacerlo.

Solteros: Una ayuda a una persona conocida, debes ver bien lo que ofreces. Logras algo positivo que tiene que ver con un documento de identidad.

Mujer: Aclaras tus ideas respecto a lo que quieres. Tensiones por problemas económicos. Deseos sexuales. Pasatiempos creativos. Necesidad de esparcimiento. Época de paciencia, una espera, desarrollos paulatinos. Preocupación por tu desarrollo en el área laboral.

Hombre: Te alejas de personas que son conflictivas. Cuidado con lo que dices de otros a sus espaldas, las paredes oyen. Estar frente a un buen comienzo no implica necesariamente la continuidad de un proyecto.

Consejo: Disfruta un poco más la vida.

Virgo

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 017

Balancear tus múltiples opciones u ocupaciones. Un familiar con problemas te arrincona para que lo ayudes. Cambios en tu casa. Decirle que no a familiares y/o amigos víctimas de problemas económicos o humanitarios no es sencillo. Asistes a una terapia que te hace muy bien. Trámite legal que se soluciona a tu favor. Alguien te dice un secreto de una persona cercana. Mudanzas. Maduración emocional, verás la cara del amor junto a una persona especial. Llega la felicidad por una oportunidad que se abre.

Trabajo: Inversiones en productos ñara vender. Buenas noticias en lo laboral. Cambios y evoluciones, un aumento de sueldo o entrada extra de dinero. No desestimes prolongar la espera para acceder a un mejor trabajo por prepararte mejor, aprender un idioma, una labor o prepararte para una ocupación.

Salud: Dolencias pasajeras.

Amor: No repitas los errores del pasado. Sé más sincero contigo mismo respecto a lo que en verdad te gusta. No puedes pensar que todo el mundo es bueno.

Parejas: Estarás atado a un compromiso familiar y no sabes cómo hacer para liberarte. Sentimientos que salen a flote. Reunión familiar.

Solteros: Ruptura con un grupo de personas. Asistirás a una reunión de imprevisto. Hecho curioso con una oferta de trabajo.

Mujer: No te dejes vencer por los obstáculos, sigue adelante. Alguien que te pide un resultado de trabajo de mala manera recibe una respuesta de tu parte. Trata de no perder el control. Perder el interés a veces es señal de llegar a un punto muerto, la necesidad de un cambio.

Hombre: No te quedes en lo mismo, busca otras metas. Tomas una buena decisión donde tendrás un éxito. Que pongas poca atención a los detalles no debería caracterizarte, no parecen cosas tuyas. Problemas en asuntos relacionados con propiedades. Cuidado se te pierde una llave.

Consejo: Asumir un compromiso y cumplir. Los valores mal ubicados no producen buenos resultados.

Libra

Palabra clave: Ayuda.

Número de suerte: 714

Nuevas decisiones. Piensa bien antes de actuar. Cambios positivos que se convierten en desafíos, aprendizajes y duro trabajo. Asunto con una elección o elecciones que no estarán claro. Nuevas personas o grupo que se acerca para un apoyo. Rupturas que traen consecuencias positivas. Aléjate de los recuerdos tristes y la melancolía. Siempre encontrarás una mano amiga con la que podrás contar incondicionalmente, ángeles en tu camino ésta semana.

Trabajo: Verificas un trabajo para compfobar que esté bien hecho. Folder o carpeta que te entregan en tus manos con información valiosa. Estarás muy testarudo respecto a una posición asumida.

Salud: Malestar en los ojos. Interés por comenzar una terapia o ejercicios.

Amor: Debes hacer algo distinto ésta semana para cambiar la rutina en el amor. Llevarán una verdad a una reunión y la pondrán sobre la mesa.

Parejas: Recibes una noticia que te pone a la defensiva. Tonterías o pequeños errores en la relación, puede que te traigan problemas.

Solteros: Sentirás que debes balancear múltiples obligaciones. Debes mostrar tus destrezas a la hora de manipular situaciones a tu favor.

Mujer: Por el amor que sientes por tu pareja logras aclarar y resolver una situación difícil, el verdadero amor lo piede todo. Nuevas oportunidades. Un empresario o socio espera una respuesta de tu parte. Un persona orgullosa en tu camino que debes enfrentar.

Hombre: Indecisiones en algo que te ofrecen, te retrasan. No sabes si algo te conviene. Una persona muy madura te ayuda con buenos consejos. El éxito vendrá luego de perseverar.

Consejo: Comunicarte con tu Ángel de la guarda es un arte sutil muy provechoso.

Escorpio

Palabra clave: Experiencias.

Número de suerte: 124

Tomas una decisión pero la inseguridad te acompaña, adelante, tienes que arriesgarte. Los primeros días de ésta semana serán positivos, buenas noticias. Nuevos proyectos en tu vida. Preocupación por niños o adolescentes. Relaciones públicas en un nuevo sitio de trabajo que se activan pueden devenir en apertura de caminos. Habrá una apertura a raíz de una entrevista o llamada telefónica.

Trabajo: Por molestia te irás de un lugar a otro que no es mejor pero es más tranquilo. Te apoyas en alguien cercano para enfrentar habladurías. Decides capitalizar una necesidad de mercado a partir de una crisis.

Salud: La inestabilidad emocional genera múltiples problemas.

Amor: Luchar por tus sueños. Tendrás apoyo familiar. Logras algo importante a partir de un problema.

Parejas: Ten tacto incluso para hacer reclamos. Posibilidad de un nuevo contrato por vivienda . Se presentan nuevas oportunidades. Una mala elección acerca de un asunto educacional. Haces una investigación. Tres Personas que se alejaron retornan. Te preocupa la libertad de unas personas. Entrevista con político en problemas.

Solteros: Te asesoras con una persona que maneja moneda extranjera, moneda virtual o transacciones electrónicas. Hecho curioso con un nombre que te parece precioso.

Mujer: Nuevos proyectos de interés personal. Deberás poner tu atención en el aprendizaje, los cursos o la validación de tus títulos. Nuevas emociones. Intenta ser un poco más discreta con tus planes. Analiza rápidamente el panorama y decide por tí y para tí.

Hombre: Cambios en tu estilo de vida. Nuevas oportunidades en tu desarrollo personal. Se expande tu intelectualidad, pensamiento o estado de consciencia.

Consejo: Debes ser más sociable, sal del encierro y cómete el mundo.

Sagitario

Palabra clave: Ingreso.

Número de suerte: 427

Debes terminar lo que iniciaste, llegar hasta las últimas consecuencias. Cuidado con quien haces negocios. No permitas, bajo presión, que te manipulen respecto a lo que vas hacer. Todo lo que te había generado dolor y tristeza cambia para bien. Atencion en una feria o en sitio donde venden muchas cosas diferentes.Ser consciente que todo lo que sube, baja. Arreglas un asunto económico que te tenía preocupado. Un acuerdo con equilibrio. Serenidad para tomar una decisión difícil. Cambio de empleo. Un amor que está lejos.

Trabajo: Trata de dar una respuesta precisa respecto a algo que te interesa sea en verdad comprendido. Nuevos compañeros. Viaje por negocio. Curso provechoso. Licencias y títulos. Un buen cargo.

Salud: Controla el estrés.

Amor: Pasión via Internet. Problemas con un documento. Debes tener cuidado con personas cercanas que son de energía negativa. Un mensaje de todo o nada. Llegar al llegadero.

Parejas: Calladito te ves más bonito. Tienes una gran carga encima. Llega tu prosperidad y con ella la posibilidad de pensar en tu propio hogar.

Solteros: Ten paciencia, lo que tienes pendiente te puede cambiar la vida. Problema que se resuelve con dinero, con nada más. No estés en guerra con la vida. Alguien del extranjero que te busca, pretende acercarse a ti.

Mujer: Una mujer madura te ayuda con un problema familiar. Ten claridad en tus asuntos sentimentales. Una luz angelical te acompaña, no la desaproveches.

Hombre: Tendrás más estabilidad y claridad en tu vida. Consigues organizar tus necesidades. Confía en tu capacidad de tomar buenas decisiones.

Consejo: No dejes de insistir en encontrar tu verdad.

Capricornio

Palabra clave: Compromiso.

Número de suerte: 727

Ve directo al objetivo. Decides lo que quieres hacer. Recibes un código en tus manos que te trae suerte. Encuentras a una persona que te orienta en algo que quieres realizar. Alguien que complementa positivamente tu talento. Nuevas oportunidades para renacer. Un nuevo plan. Compra de libros o guías. Apartamento o local comercial de tu interés. Discusión con hombre de baja estatura. Se multiplican los panes. Reflexión sobre lo que haces para buscar el dinero, sobre tu efectividad. Recibes llamada o correo confirmandote un negocio o dinero que esperas.

Trabajo: Invertirás con un familiar o amigo cercano. Un plan de acción. Conversaciones importantes y planificación. Recuerda: Cuentas claras.

$Salud: O cambias o te obligarán hacerlo.

Amor: Un familiar con problemas que intentas ayudar, pero hay limitaciones . Cambios en tu casa. No estás dispuesto a perder privacidad pero tendrás problemas con eso.

Parejas: Trámite legal que por fin se soluciona genera otros trámites. Alguien te dice un secreto sobre una persona cercana. Intención de mudanza.

Solteros: Debes organizar las ideas. Aprende a dejar el pasado y cuida lo que en verdad es valioso para ti.

Mujer: Debes hacerte un chequeo médico general. Inicias una nueva etapa en tu vida. Debes esperar una llamada, estar concentrada, no evadir responsabilidades.

Hombre: Debes reflexionar acerca de situaciones que pasan en tu casa, frente a tus narices, y no quieres enfrentar. Una relación de tres no te conviene.

Consejo: Ante los cambios excitantes no asumas una actitud a la defensiva

Acuario

Palabra clave: Fantasías.

Número de suerte: 016

Un nuevo equilibrio. Te ocupas de darte placeres. Pones tu atencion en los pies. Romance pasajero. Reunion con conocidos entre copas. Negocio que creías perdido se abre de nuevo. El amor llega a tu vida de forma inesperada. Inicias un nuevo trabajo. Estudios detenidos se inician de nuevo. Mujer que inicia un trabajo contigo te ayudará a superar un golpe. Prosperidad que viene de manos de dos mujeres. Separación o divorcio de un familiar. Eliminas obstáculo sin mucho esfuerzo. Necesitas elaborar una mejor apreciación de tus límites.

Trabajo: Logros y cambios. Te liberas de una carga muy pesada. Un nuevo empleo llega para ti. Un viaje por negocio se prepara ésta semana. Aprender a delegar responsabilidades sabiamente. Agobios. Interés en una comida especial para recibir a unas personas. Algo positivo que tiene que ver con un frasco o pote de vidrio con algo adentro muy lucrativo.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Tu relación afectiva te dará alegrías y nuevas emociones, cambios y dediciones que se aceleran.

Parejas: Logras que tu pareja y tu se entiendan. Se coordina una ganancia común o una repartición de bienes. Cambio de vivienda.

Solteros: Personas allegadas te invitarán a un sitio religioso o a una actividad en una iglesia. Un amor en puertas.

Mujer: Cuidado con tus músculos especialmente cuando haces ejercicios. Cambios en tu alimentación. Hermano(a) que necesita de ti pero que no puedes ayudar del todo porque tienes tus propios asuntos.

Hombre: Cumplir con tus múltiples compromisos. Inicias un negocio lucrativo. Viaje al exterior. Alegrías en tu familia. Comportamientos obsesivos. Debes darte cuenta que no puedes hacerlo todo.

Consejo: No escuches chismes, sigue con tu vida en paz.

Piscis

Palabra clave: Diversión.

Número de suerte: 019

Crear nuevos puntos de equilibrio en tu vida. Familia que te busca para que le des apoyo, puede ser incluso la de tu pareja. Llega un dinero que te ayuda a solucionar problemas. Cuídate de personas groseras en la calle. Vas a conseguir poco a poco lo que quieres. Tienes que cambiar tu forma de vida, si no lo has hecho ya la vida misma te obligará. Un evento que se repite pero para bien. No permitas que otras personas te quieran dominar o limitar.

Trabajo: Debes terminar con algo que te molesta . Altibajos que se supera. Ingeniosa idea que sacas adelante. Estarás pendiente de personas del extranjero. Se te cumple un deseo.

Salud: Hacer terapias pendientes.. Amor: Te conectas con una relación espiritual. Es una semana de cambios en los planes, de tener momentos esclarecedores. Se concreta una asociación.

Parejas: Debes avanzar más rápido en tus proyectos,. Todo se mueve a tu favor, el pasado llega a tu vida pero dándote la oportunidad de cerrar el ciclo.

Solteros: De cierto te digo que debes hacer ejercicios espirituales. Estarás esperando una señal importante, llegará durante éste mes. Enfrentarás la envidia.

Mujer: No permitas que te metan en problemas con los que no tienes nada que ver. Debes mantenerte abierta a los cambios, a vivir una vida diferente..

Hombre: Necesitas hacer movimientos rápidos y procurar cambios en tu rutina laboral. Paso a paso, con orden pero con persistencia. El proceso cíclico de la decadencia seguida de un nuevo crecimiento.

Consejo: Sólo el trabajo duro y concentrado dará frutos.

