Afectados por los apagones sentencian: «No es que regresaron, es que nunca se fueron»

El sitio web de Radio Fe y Alegría reseña que la presidenta del Comité de Afectados por Apagones, Aixa López, expresó que no se han retomado los cortes eléctricos en algunos estados, se han mantenido desde el año 2008, y con ello «se evidencian las fallas en el sistema eléctrico».

Según López, en el primer trimestre del 2021 en Venezuela se registraron 38.004 fallas eléctricas denunciadas y los estados más afectados fueron: Zulia (tiene cuatro años liderando los cortes en el servicio eléctrico), Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Aragua y Carabobo.

«El problema de los apagones o fallas eléctricas es de vieja data. El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde el año 2008 presenta problemas y eso se evidenció con los cuatro apagones que se vivieron a nivel nacional en el año 2008. La actualidad no ha sido distinta, siguen las fallas porque el sistema no se atiende, sigue abandonado», afirmó López.

Explicó que la hidroeléctrica que debería «en teoría» aportar un 70% de megavatios al SEN no puede hacerlo, porque las termoeléctricas no están en condiciones.

«Por ejemplo, plantacentro que tiene una capacidad para generar 2.600 megavatios, solamente aporta 200 megavatios al sistema y así vamos con cada una de las termoeléctricas que no están aportando la cantidad de megavatios, primero porque no tienen mantenimiento, segundo porque funcionan con diésel y no hay diésel en el mercado para ponerlas a funcionar», refirió.

Agregó que las hidroeléctricas pasan por una situación similar, porque la mayoría de las turbinas están fuera de servicio.

«De 20 turbinas que tiene por ejemplo la sala de máquinas 1 en el Guri, solamente 7 turbinas son las que funcionan, y por supuesto que no pueden aportar la misma cantidad de megavatios que requiere el sistema», dijo.

Refirió que al no tener capacidad para llevar el fluido eléctrico a los estados, los apagones se propagan.

