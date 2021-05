Cómo conseguir un cabello rizado natural

Encrespamiento, sequedad, falta de brillo… Para que la mala fama del cabello rizado no se convierta en una realidad, te contamos a continuación cómo tienes que tratar y cuidar tu melena para lucir un rizo natural, fresco, sensual y con movimiento, un estilo que cobra fuerza cada vez más para olvidarnos por un rato de las planchas y alisados.

Necesitas un buen corte

El cabello largo, al aportar peso, da como resultado un rizo desdibujado. Por ello, lo primero que debemos hacer es dejarnos asesorar por un profesional para que nos recomiende un corte que nos proporcione movimiento y un rizo más definido. “El corte es la base fundamental de cualquier cabello, pero, en el caso de textura rizada con más motivo, pues de él depende que se pueda sacar mejor partido. Hay que tener una idea clara antes de lavarlo, ya que este tipo de cabellos sufre un gran cambio de volumen, de seco a mojado”, asegura el estilista Arturo Rosaleñ.

¿Qué tipo de cortes reman a favor de los rizos? Los expertos recomiendan las capas largas que distribuyen el volumen y el peso del pelo de manera uniforme, antes que las cortas que podrían dejar un efecto casco. También van bien los cortes pixies para pelo rizado muy denso, tipo bob para marcar más el volumen, y los shaggy con flequillo.

Péinalo durante la ducha

Ni encrespamiento ni pérdida del rizo, para conseguir esto la clave está en el momento del desenredado. “Es aconsejable peinar el cabello con un peine de púas anchas en la ducha, después de haber aplicado el champú y el acondicionador, para evitar enredos, no deshacer la forma del rizo y facilitar después el peinado”, aconseja Arturo Rosaleñ.

Seca primero el exceso de humedad

“El exceso de agua en el cabello hace que la melena nos quede con menos volumen y que el producto de styling o peinado que luego utilicemos para este fin se desvirtúe. Para evitarlo, lo mejor es secar bien el cabello con una toalla de microfibra antes de proceder a su secado con difusor.”

Seca la raíz con un difusor

El difusor es la herramienta de secado idónea para conseguir unos buenos resultados en el cabello rizado, ya que evita el que cabello se encrespe. “Hay que utilizarlo sin tocar mucho el cabello, aplastando ligeramente el rizo con la palma de la mano y dejando que el calor vaya secando poco a poco la humedad”, recomienda el estilista.

Utiliza un producto de styling adecuado

Una vez que has conseguido que el rizo quede perfecto es aconsejable no volver a peinar ni cepillar para no romper la estructura del mismo. “Es mejor ayudarse de las manos o del producto de acabado adecuado”, aconseja el experto.

Para dormir, almohada de seda

Ya nos pareció una frikada que Gwyneth Paltrow durmiera con una funda de almohada de cobre en pro de un ‘clean sleeping’ o sueño limpio… Pues bien, los estilistas recomiendan hacerlo sobre una funda de seda. “Utilizar una funda de almohada de seda para dormir evita que el rizo se deforme así no tener que volver a humedecer el cabello por la mañana”, asegura Rosaleñ.

