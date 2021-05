Teñirnos el pelo nosotras mismas tiene muchas ventajas. Entre otras, logramos mejorar el look de nuestro cabello y ahorrarnos dinero en peluquería. Sin embargo, también puede tener algunos contras, como las manchas de tinte que quedan en nuestra piel. Si te has preguntado cómo quitar manchas de tinte de la piel, este artículo es para ti.

Cuando esto ocurra, aunque resultan difíciles de eliminar, podemos recurrir a algunos truquitos caseros para hacerlas desaparecer de la piel de la cara, cuello, manos, orejas, etc. En el siguiente artículo de unCOMO te mostramos las técnicas más eficaces para que sepas cómo quitar las manchas de tinte para el pelo en la piel, todas ellas muy sencillas y que podrás probar en tu casa con productos que todos tenemos en el hogar.

Agua y jabón

Si el tinte de pelo que has utilizado no es permanente, prueba a quitar la mancha de tinte de la piel con un paño humedecido y un poco de jabón. Bastará con frotar la zona manchada, pero en caso de que la mancha no desaparezca, algo que probablemente pasa si has llegado hasta aquí, sigues teniendo muchas otras opciones. A continuación te explicaremos otros remedios caseros para quitar las manchas de tinte.

Aceite para bebés o toallitas desechables

La piel del rostro es una de las zonas que más suele mancharse de tinte cuando nos teñimos el pelo en casa. Si esto pasa, es importante limpiarla con un producto delicado que no irrite la piel y quite las manchas efectivamente, pues la piel de la cara es más sensible que la del resto del cuerpo.

En este sentido, el aceite para bebés es un truco casero ideal para saber cómo quitar las manchas de tinte de la cara, pues puede usarse en todo tipo de pieles y en cualquier parte del cuerpo. Solo tienes que aplicarlo y dejarlo actuar durante la noche o durante varias horas. Luego, retíralo con agua tibia y las manchas deberían salir sin problemas.

Las toallitas desechables para bebés o las toallitas desmaquillantes con aceites o productos oleosos también pueden ayudarte si buscas cómo sacar tintura de la piel.

Pasta de dientes

La pasta de dientes es otro producto que puede resultar efectivo cuando buscamos cómo quitar las manchas de tinte en la piel y eliminar las partículas colorantes. Aplica un poco de pasta dental sobre la piel manchada, masajeando la zona y luego retírala con agua tibia. Repite el proceso si es necesario para lograr quitar el tinte.

Como su uso será ocasional, también puedes usar la pasta de dientes para quitar las manchas de tinte de la cara.

Vaselina o crema hidratante

Aparte de usar estos métodos para quitar manchas de tinte en la piel, es conveniente prevenir su aparición antes de empezar con la coloración. Previamente a teñir el cabello, aplica un poco de crema hidratante o vaselina en la piel, especialmente alrededor del cuero cabelludo, en las orejas y en las zonas propensas a mancharse con mayor facilidad.

Si, de todos modos, te manchaste, puedes usar la vaselina también para quitar las manchas de tinte del cuero cabelludo y de la cara. Aplícala en la piel, masajea y, cuando veas que adquiere un tono más oscuro, retírala con agua tibia. Es posible que para las manchas más difíciles convenga dejarla actuar durante toda la noche.

Agua oxigenada o quitaesmaltes

Normalmente, solemos tener en casa un frasco de agua oxigenada para aplicar en la piel en caso de heridas, el cual también puede servirnos si queremos saber cómo quitar el tinte de las manos o la piel. Empapa un algodón con un poco de champú y agua oxigenada y frota el área manchada de forma suave. Otro truco para saber cómo quitar las manchas de tinte de las uñas y de la piel de los dedos es usar una pequeña cantidad de acetona o quitaesmalte.

Por ser un poco más agresivos para la piel, te sugerimos usar estos trucos y remedios caseros únicamente para quitar manchas de tinte de las manos o cualquier otra zona del cuerpo que no sea la cara.

Limón y jabón lavavajillas

El zumo de limón contiene propiedades limpiadoras y blanqueadoras muy potentes y, mezclándolo con un poco de jabón lavavajillas, es muy efectivo si buscas quitar el tinte negro de la piel. Procura no abusar de este método y ten cuidado cuando lo apliques en las zonas más sensibles. No sugerimos usarlo en el rostro.

Si usas limón y jabón lavavajillas para quitar el tinte de cabello de la piel, no te expongas al sol hasta retirar toda la mezcla con agua tibia, ya que puede manchar la piel.

Puede ser que cuando te tiñas en casa, algunas prendas de tu ropa se manchen con el producto. En este artículo de unCOMO te damos los mejores consejos con productos más fuertes para quitar manchas de tinte en la ropa.

Bicarbonato y jabón

El bicarbonato es uno de los productos caseros más populares para la limpieza del hogar, pero también te puede echar una mano si quieres sacar la tintura de la piel. No es recomendable que lo uses en la cara, pero puedes usarlo fácilmente en la piel de las manos o los brazos.

Para saber cómo quitar las manchas de tinte en la piel, mezcla dos cucharadas de bicarbonato de sodio con dos de jabón líquido y frota la zona de la mancha con la mezcla. Enjuaga y la mancha se habrá aclarado fácilmente.

Con estos productos podrás eliminar las manchas, ¿pero qué pasa si quieres lavarte el color porque no te gustó cómo quedó? En este artículo te contamos Cómo quitar el tinte del cabello para regresar a tu color previo.

Cómo teñirse el pelo sin mancharse

Para que no tengas que preocuparte por cómo quitar las manchas de tinte del cuero cabelludo, la cara y las manos, y puedas teñirte el pelo en casa como toda una profesional, te aconsejamos seguir algunos de estos consejos para prevenir las manchas de tinte en la piel:

Aplica una capa de vaselina o crema hidratante a lo largo de toda la línea del cabello antes de aplicar el tinte. Cubre el área de la frente, el cuello, las orejas y la mandíbula.

Lávate el pelo cuanto antes, pues cuanto más tiempo pase el tinte en la piel, más difícil será eliminarlo de la misma.

Cubre tus manos con guantes antes de comenzar y, si ves que son muy cortos, aplica un poco de vaselina en la piel de las muñecas que quede descubierta.

Colócate una toalla que no te importe manchar alrededor de los hombros para que toda la piel del cuello y la espalda quede bien cubierta y no se manche.

