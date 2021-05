¿Cuánto dura la keratina?

La keratina es una proteína presente de manera natural en nuestro organismo, concretamente en las capas superficiales de la piel, y también en estructuras como las uñas o las fibras capilares. Es un bien escaso que, además, disminuye en cantidad a medida que vamos cumpliendo años.

Por suerte, los actuales tratamientos con keratina consiguen aportar esta sustancia al cabello, logrando devolver a la melena la suavidad y el brillo perdido. El alisado con dicho producto es uno de los tratamientos más demandados, pero hay que recordar que, aunque esta sustancia puede alisar el pelo, su fin último es en realidad reestructurar la fibra capilar reparando su capa externa, es decir, la cutícula.

Si quieres saber cuánto dura y todos los secretos de los tratamientos a base de este producto, en te lo aclaramos y te indicamos las recomendaciones a seguir para sacar máximo partido al alisado con keratina para conservar la melena suave y sedosa por más tiempo.

¿En qué consiste el tratamiento de keratina?

Si has pensado en alisar el pelo con keratina en casa, pero no tienes experiencia, lo mejor siempre es acudir a peluquerías y salones que te ofrezcan todas las garantías de calidad y seguridad. El tratamiento consiste en aplicar la solución de keratina con el cabello recién lavado y seco. En la mayoría de los casos, junto a la keratina se aplican otros componentes específicos para el cuidado capilar como: extractos y aminoácidos vegetales, aceite de argán o de karité.

El objetivo no es solo alisar, como es el caso de otros tratamientos alisantes, sino regenerar e hidratar las fibras para repararlas en profundidad. Aunque existen distintos métodos de aplicación, generalmente en tratamiento se basa en los siguientes pasos:

Una vez preparado el cabello (limpio y seco), el estilita irá aplicando la keratina de la raíz a las puntas. Para ello, dividirá la melena en mechones para que el producto se extienda y penetre bien en cada una de las fibras. La keratina permanece en el pelo durante aproximadamente 30 minutos, y luego se hace un aclarado ligero para retirar el exceso de producto. Nuevamente, hay que volver a secar bien el cabello, puede ser con ayuda del secador. Para terminar, se aplica la plancha alisadora con el calor muy bajo, de manera que la keratina se fije perfectamente en el pelo, dejándolo liso, suave y brillante. En total, el proceso de aplicación en la peluquería va a depender de la longitud de tu melena y de la destreza de tu peluquero. Extender el producto, dejarlo actuar, secar y alisar suele llevar entre 60 y 90 minutos.

Si tienes frizz en tu cabello, la keratina es especialmente eficaz a la hora de minimizar el encrespamiento, además de regenerar la capa externa de las fibras capilares. Por sus propiedades, la keratina permite realizar tratamientos de alisado cuyos resultados se aprecian en el pelo de forma inmediata, aunque hay que tener en cuenta que esos resultados no son exactamente iguales en todo los casos porque dependen de las características de cada tipo de cabello.

Los tratamientos de keratina son ideales para devolverle el buen aspecto a un pelo dañado o con frizz. En caso de tener el pelo muy fino, hay que tener en cuenta que visualmente puede crear el efecto de perdida de volumen. También es importante tomar en cuenta que existe más de un tipo de keratina; para conocer todos los tipos de keratina y cuál se adecúa más a tus necesidades, haz clic en el enlace.

¿Cuánto dura el alisado de keratina?

Si estás pensando en hacerte la keratina, es muy posible que te preguntes cuánto dura el tratamiento o cuánto tiempo tendrás el pelo liso y sin frizz incluso en lugares con altos niveles de humedad. La keratina no es un alisado permanente, no durará toda la vida, pero puede durar muchos meses si se cuida bien.

La keratina alisadora bien aplicada hará que tu pelo se mantenga liso y brillante al menos tres meses, aunque este tiempo puede prolongarse hasta los seis o más, siempre que cuides tu cabello con productos idóneos compatibles con el tratamiento de keratina. Los resultados pueden variar dependiendo de varios factores y, sobre todo, de los cuidados posteriores que proporciones a tu cabello una vez realizado el tratamiento.

A pesar de que no es un tratamiento permanente, la keratina puede brindar beneficios interesantes para tu cabello. Entérate de todas sus propiedades en nuestro artículo Beneficios de la keratina para el pelo.

¿Qué pasa si me lavo el pelo después de la keratina?

La keratina actúa fijándose en la capa más externa de la fibra capilar y lavarte el pelo después de su aplicación haría que no funcionase de manera correcta pues el lavado elimina gran parte del producto.

Aunque existen importantes variaciones entre los establecimientos que los aplican, los precios de los tratamientos con keratina no son baratos y para una media melena no suelen bajar de los 100 – 120 euros. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que la keratina debe permanecer en el cabello un tiempo mínimo, no debes lavarte el pelo al menos en los dos – tres días posteriores al tratamiento. Si lo haces, habrás perdido tiempo y dinero.

¿Cómo hacer que la keratina me dure más?

Aunque hay que recordar que el alisado con keratina es siempre temporal, los cuidados que prestes a tu cabello pueden hacer que dure el máximo tiempo posible. Sigue los consejos de tu estilista y además ten en cuenta estas recomendaciones:

Es importante retrasar el primer lavado al menos dos – tres días para aumentar la fijación del producto.

Especialmente durante las primeras semanas, elige champús suaves, sin sulfatos y sin parabenos. Los mejores son los champús neutros que generan poca espuma jabonosa, ya que esta multiplica el efecto ‘arrastre’ del champú y contribuye a eliminar la keratina.

El cloro de las piscinas, la excesiva exposición a los rayos solares y el salitre no son buenos aliados de la keratina porque aceleran su deterioro progresivo. Al menos durante el primer mes tras el tratamiento, procura evitar estos agentes externos o toma las debidas precauciones como, por ejemplo, utilizar gorro de baño en la piscina si practicas natación.

Durante las primeras semanas es preferible que lleves la melena suelta siempre que sea posible y sin abusar de coletas y trenzas. Estas requieren gomas para sujetar el pelo y podrían contribuir a la rotura de las fibras capilares.

Para que la keratina te dure más debes secar bien tu pelo tras cada lavado. Un secador a temperatura mínima ayudará a fijar el producto sellando la capa externa de cada fibra capilar.

Si, habitualmente, aplicas color en tu cabello, hazlo antes del tratamiento de keratina. Si lo haces después, la coloración podría eliminar parte de la keratina. En este caso, consulta a tu estilista sobre posible alteraciones de color tras el tratamiento.

