Decisión de participar o no en las regionales se tomará en unidad

El presidente encargado, Juan Guaidó dijo que la decisión de ir o no a las «megaelecciones» de este 21 de noviembre «se tomará en unidad». A su juicio, la única manera de participar en estos comicios es si se logran un acuerdo «integral» que de las condiciones reales de que se respetarán los resultados y segundo si la oposición «consolida la unidad».

En entrevista concedida a El Diario, Guaidó destacó que actualmente existen más garantías de lograr o empujar el Acuerdo de Salvación Nacional para elecciones libres por la «altísima presión que existe sobre el régimen de Maduro».

«No son solo las sanciones personales a violadores de derechos humanos y a corruptos, también el juicio en la Corte Penal Internacional que configura delitos de lesa humanidad, una orden de la DEA en el Caribe por la vinculación que tiene Maduro y su entorno en el narcotráfico, el amparo al terrorismo», precisó.

Sin embargo, aclaró que un acuerdo no es suficiente. «Por eso hemos hablado de la necesaria presión internacional, la presión internacional. Generar, incluso, incentivos positivos, pero también la alternativa no lo hará el acuerdo. Es decir, ¿una negociación va a llegar a término, a lograr un acuerdo? Esperamos todos que sí. Venezuela lo necesita, urge. Pero si no llega, también tenemos alternativas», aseveró. «La plataforma internacional de rendición de cuentas, el señalamiento ante la CPI, incluso la responsabilidad de proteger, y cualquier otra opción».

¿Qué pasará con los partidos políticos y dirigentes que apoyan al gobierno interino y a usted como presidente si deciden participar en las próximas elecciones?

—La decisión va a ser en conjunto, de cómo abordar el proceso de las regionales y municipales. Creo que las mejores herramientas que tenemos siguen siendo la organización y la unión. Es fundamental, por eso la dictadura invierte tanto en dividirnos, en potenciar una oposición a su medida.

– Entendiendo que estamos en una situación muy compleja y tenemos que tomar medidas. Así que, con respecto a las regionales y municipales, será una decisión que tomaremos en unidad, con dos premisas: una, que tiene que ser de cara a un acuerdo integral, que condicione para solucionar realmente. La segunda premisa es que se tiene que consolidar la unión, porque es una herramienta para enfrentar este régimen.

La dictadura siempre miente



Maduro dijo que Guaidó sería candidato a la gobernación de Miranda y que discutiría este tema con Freddy Guevara, al respecto, Guaidó sentenció: «la dictadura siempre miente».

Al tiempo que enfatizó que las reuniones que tienen los dirigentes políticos en el país con cualquier miembro del oficialismo «son solo reuniones».

«Hablar en nombre del gobierno encargado, del Parlamento, de la futura delegación que vamos a nombrar, esas son cosas distintas. Ratifico, claro que estaba informado por el diputado Guevara. Y la intención es sencilla: promover el Acuerdo de Salvación Nacional en todos los niveles».

