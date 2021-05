España | United: resultado final de la Europa League 2021, en directo (1-1)

Cavani y Gerard Moreno ponen los goles en la igualada final de la Europa League 2021. Se adelantó el Villarreal, por medio del delantero español, en la primera parte. En la segunda, ha llegado el tanto del empate del Manchester United, tras una jugada embarullada en el área amarilla. El submarino se juega en Gdansk (Polonia) el que sería el primer título europeo en su historia y, además, una plaza en la Champions League la próxima temporada.

Minuto 80 – Doble ocasión para el United

Centro que buscaba a Cavani, pero saca Pau. McTominay apura línea de fondo y la pone rasa para el uruguayo, que ataca el balón con el tacón, pero tenía detrás a un gran Albiol. Partidazo de la pareja de centrales española.

Minuto 77 – Cambios en el Villarreal

🔄 Se van Yeremy y Tigueros, para que ingresen en el césped Paco Alcácer y Moi Gómez.

Minuto 75 – Córner para el Villarreal

Primera aproximación al área del Villarreal desde el empate del United. Sacan el córner y el balón vuelve a la esquina.

Minuto 72 – ¡Lo que ha sacado Pau Torres!

Se resbaló Capoue en el área y Shaw la pegó con todo y fatal. Se la encontró Cavani, que metió la cabeza, y se la encontró también Pau, al que le pegó en el pecho. Iba adentro. Por suerte, pasaba por allí el internacional español.

Minuto 70 – Ocasión invalidada de Rashford

Arrancó en fuera de juego claro Bruno Fernandes, pero dejó seguir el línea. Se pararon los jugadores del Villarreal y el del United puso el centro para la llegada en solitario de Rashford, que falló ante Rulli. No valía.

Minuto 67 – Superiores los red devils

Se ve claramente en la repetición como Pau recoge el brazo y, cuando el balón le impacta, lo tiene pegado. No hay nada. Sin embargo, está mejor el United. En la primera parte les costaba llegar. Ahora, están merodeando con mucho peligro por los dominios de Rulli. Han metido una marcha más.

Minuto 65 – Pide penalti el United

Reclaman una mano en el área de Pau Torres. Parece claro que el balón le impacta en el brazo, pero también que lo tiene pegado al cuerpo. Lo está revisando el VAR.

Minuto 60 – Entra Coquelin en el Villarreal

🔄Primer cambio de Unai Emery. Se retira Bacca y entra Coquelin. Busca reforzarse en el medio el técnico vasco.

Minuto 58 – Se crecen los ingleses

Se viene arriba el United. Se complica el partido para el Villarreal. Reaccionan ahora los red devils, que buscan la remontada.

Minuto 55 – ¡Gol del United!

🎯 ¡GOOOOOL DEL MANCHESTER UNITED! ¡GOOOOL DE CAVANI! Empata el partido el uruguayo. Caza un rechace en el área y marca a placer. Lo revisó el VAR, por posible fuera de juego, pero era válido. VILLARREAL 1-1 MANCHESTER UNITED.

Minuto 52 – Se ha revisado un penalti contra el Villarreal

🔲 Balón dividido en el área que no se llevan ni Greenwood ni Pedraza y el defensa golpea en el pie al delantero del United. La Europa League no es la Liga y desde el VAR dicen que jueguen.

Minuto 50 – Ocasión para el United

La pone Wan-Bissaka buscando a Cavani, pero se anticipa Pau.

Minuto 48 – ¡Casi hace el Villarreal el segundo!

Centro de Pedraza muy cerrado, trata de sacarla con una chilena Bailly, pero falla. Le sorprende a Bacca, que no acierta a rematar desde el suelo. Quedó muerto el balón y, al final, la saca Bruno Fernandes. Ha empezado mejor el Villarreal.

Minuto 46 – Se juega la segunda mitad

🕛 ¡EN JUEGO DE NUEVO EN GDANSK! ¡A 45 minutos de la gloria están los amarillos! VILLARREAL 1-0 MANCHESTER UNITED.

Descanso – Sufrido triunfo español

⚽ Un gol de Gerard Moreno haría campeón de la Europa League 2021 al Villarreal. El equipo de Emery se está imponiendo con sufrimiento a un buen Manchester United. Dominan los ingleses desde los primeros minutos, pero no están pudiendo imponerse al muro defensivo de los amarillos. Muy ordenada la zaga del submarino, que está tratando de mantener el peligro alejado de la meta de Rulli. Apenas encontraron ocasiones los españoles, pero a balón parado consiguieron adelantarse. Parejo puso un caramelo al área buscando la llegada del máximo goleador nacional de la temporada. Gerard Moreno se anticipó a Shaw y punteó el balón, que fue imposible para De Gea. ¡El sueño groguet está más cerca!

Minuto 45+2 – Final de la primera parte

🕘 Termina el primer tiempo con victoria para el Villarreal. Un gol del de siempre, de Gerard Moreno, da el triunfo al equipo español. Los amarillos serían campeones de esta Europa League 2021. VILLARREAL 1-0 MANCHESTER UNITED.

Minuto 45+1 – ¡A punto de empatar el United!

Centro potente de Greenwood, muy cerrado, que pega en el pecho de Albiol y a punto está de entrar. Lo evitó Rulli.

Minuto 45 – ¡La saca Pau!

Regate de Rashford, que la pone y se anticipa Pau a Rulli para evitar el gol.

Minuto 44 – Potencial penalti para el Villarreal

Se estaba revisando un potencial penalti por mano del United, en una acción en solitario de Yeremy. Quedó en nada.

Minuto 43 – Contiene el peligro el Villarreal

Sigue muy metido atrás el Villarreal, pero el orden que mantiene la defensa, contiene el balón a varios metros del área. Toca y toca el United, sin encontrar opciones.

Minuto 37 – No reacciona el United

Siguen dominando los de Solskjaer, pero no consiguen romper el muro de Emery. Se desespera por momentos el Manchester United, que está cayendo en Gdansk.

Minuto 29 – ¡GOOOOOOOOOOOL DE GERARD MORENO!

🎯💛 ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL VILLARREAL! ¡GOL GOL GOL GOOOOOOOOOL! ¿DE QUIÉN IBA A SER? ¡DE GERARD MORENOOOOOOOOOO! ¡Se adelanta el Villareal! Falta botada por Parejo, que le pone un centro preciso para la llegada del ariete. El máximo realizador español del curso no falla a su cita con el gol y sigue en racha. ¡El sueño está más cerca! VILLARREAL 1-0 MANCHESTER UNITED.

Minuto 27 – Lo intenta Yeremy desde lejos

Encontró una salida Gerard Moreno, que se la entregó a Yeremy Pino. Iba solo contra el mundo el canterano groguet, que apostó por intentarlo desde fuera del área y la mandó fuera.

Minuto 26 – Gran defensa del Villarreal

Muy junta y ordenada la defensa del Villarreal, que está evitando las llegadas con peligro del United. Dominan los ingleses, pero no encuentran el hueco.

Minuto 23 – Ocasión para Pau Torres

Segunda jugada tras el córner que termina con un recurso de lujo de Bacca. La pone de rabona al área pequeña y cabecea arriba Pau.

Minuto 22 – Pino la pega y habrá córner

Lanzamiento desde la esquina de Parejo al corazón del área que despeja el United. Le queda a Yeremy Pino en la media luna y su fuerte disparo se estrella en un defensor y habrá de nuevo córner.

Minuto 20 – Ocasión para el United

Aproximación peligrosa de los ingleses. Centro que despeja la zaga y Shaw caza el rechace, se saca un potente disparo que se marcha fuera.

Minuto 19 – No puede salir el Villarreal

Aprieta el United, aunque defiende muy bien el Villarreal, evitando hasta el momento el peligro en su área. Sin embargo, no pueden salir los de Emery, que tienen muchos metros y muchos hombres por delante hasta la portería de De Gea.

Minuto 16 – Arriba Trigueros

Primera aproximación del Villarreal. Córner que bota en corto el conjunto español y Parejo que la pone al segundo, donde sorprende su compañero en la medular, entrando desde atrás. Llegó forzado y la manda fuera.

Minuto 14 – Vuelve Foyth

➡️ Regresa Foyth con un aparatoso vendaje, un tapón en la nariz y tras cambiarse la camiseta. Se dolía también Bacca, tras ir a la presión y chocar con Bailly. Accidentado inicio para el Villarreal, que trata de dominar en estos primeros compases.

Minuto 11 – Capoue desvía a córner

Está con 10 el Villarreal. Lo aprovecha Greenwood para poner un balón raso que al primer palo desvía Capoue a la esquina. Se saca sin consecuencias el córner.

Minuto 8 – Problemas para Foyth

🚑 Se resbala el lateral del Villarreal, que se golpea duramente en la cabeza con la rodilla de Pogba. Tiene una hemorragia en la nariz y, por el momento, abandona el campo. Veremos a ver si puede regresar.

Minuto 6 – Primera ocasión para el United

Pérdida de Pau Torres que aprovecha Rashford para entrar en el área. La deja atrás para la llegada en segunda línea de McTominay, que la pega fuera.

Minuto 1 – ¡COMIENZA LA FINAL!

🕛 ¡RUEDA EL BALÓN EN GDANSK! ¡Comienza la final de la Europa League 2021! VILLARREAL 0-0 MANCHESTER UNITED.

20:59 – Repasamos un once histórico

💛 Recordamos el once groguet, el once del Villarreal para hoy. Emery sale con: Rulli; Foyth, Pau, Albiol, Pedraza; Capoue, Trigueros, Parejo; Yeremy, Gerard Moreno y Bacca.

20:55 – Futbolistas sobre el césped

¡YA ESTÁ TODO LISTO EN GDANSK! Los protagonistas ya están sobre el terreno de juego. Se saludan Albiol y varios de los españoles del Villarreal con De Gea. Va a comenzar el partido. Arbitra el francés Tupin.

20:50 – ¡A punto de comenzar!

⏳ ¡Sólo 10 minutos para que arranque la final de la Europa League! Nervios a flor de piel en Villarreal y en resto de España. El conjunto castellonense busca hacer historia esta noche, con su primer título europeo. Ya se quedaron a las puertas en 2004, cuando el Arsenal les apeó de la final de la Champions. También en 2011 y 2016, en Europa League, cayendo respectivamente ante Oporto y Liverpool. El fútbol les debe una y esta noche tendrán la oportunidad de saldar su deuda. Enfrente, el todopoderoso Manchester United.

20:42 – Defensa frágil del United

El punto débil del Manchester United estará en defensa. Calidad tienen más que de sobra de mediocampo para arriba, pero es atrás donde pueden sufrir más. Gerard Moreno, Parejo, Yeremy y Bacca pueden poner en serias complicaciones a la zaga formada por Wan Bissaka, Lindelof, Bailly y Shaw.

20:35 – Un United cargado de calidad

✨ El Manchester United es, sobre el papel, muy favorito. No nos engañemos, los red devils cuentan con un auténtico equipazo. Cavani, Pogba, Rashford, Bruno Fernandes o De Gea serán los principales factores desequilibrantes con los que contará Solskjaer. A individualidades, los ingleses son muy superiores, pero si ha demostrado algo el Villarreal es que es capaz de doblegar a cualquier equipo del continente. No se quedan atrás los de Emery, que no darán su brazo a torcer con facilidad.

20:25 – Cuatro enfrentamientos previos

No será la primera vez que los dos conjuntos se enfrentan. Ya se vieron las caras en la Champions League, en las temporadas 2005-06 y 2008-09. Los cuatro partidos en los que se han medido, correspondientes a la fase de grupos, terminaron con empate a cero en el marcador. Eso sí, el Villarreal se clasificó en las dos ocasiones para los octavos, mientras que el United sólo una.

20:15 – Emery sale a por todas

No se guarda nada Emery. La ocasión lo requiere y el técnico ha decidido salir a por todas. Arriba, Gerard estará acompañado de Bacca -que marcó un hat-trick en la penúltima jornada de Liga- y de Yeremy. Pero el vasco planta en Gdansk un equipo que querrá dominar la pelota, con jugadores como Capoue, Trigueros y Dani Parejo, que llevará el timón. Atrás, la solvencia de la pareja Pau-Albiol, junto con Pedraza y Foyth en los carriles.

20:10 – El once del Villarreal

🟡🟡 ¡Vamos con la alineación con la que el Villarreal busca hacerse un hueco en la historia! Unai Emery buscará su cuarta Europa League y la primera para el club castellonense con: Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Pedraza; Capoue, Trigueros, Parejo; Yeremy Pino, Gerard Moreno y Bacca.

20:05 – Alineación del Manchester United

🔴⚫ Ya conocemos las alineaciones de los dos equipos. Empezamos por la del Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer buscará hoy la victoria en esta Europa League con: De Gea; Wan Bissaka; Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Pogba, Bruno Fernandes; Greenwood, Rashford y Cavani.

20:00 – ¡La final de la Europa League en directo en OKDIARIO!

💛🏆 ¡Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del Villarreal – Manchester United! ¡El conjunto amarillo, en busca del primer título europeo de su historia! En OKDIARIO te contamos todo lo que suceda en la final de la Europa League 2020-2021, que comienza a las 21:00 horas, en Gdansk (Polonia).

El Villarreal buscará hoy el primer título europeo de su historia. El conjunto groguet quiere encontrar por fin el premio a tantos años de trabajo logrando el mayor éxito de su historia, levantando hoy la Europa League. El submarino se ha consolidado en las dos últimas décadas en la élite -ya no sólo española, si no también en la continental- y esta noche tendrán la oportunidad de consolidar su proyecto, si consiguen imponerse a un gigante como el Manchester United.

Pese al favoritismo del equipo inglés, acostumbrado a partidos de esta índole, los castellonenses sueñan con poder levantar la que sería su primera Europa League. Para ello cuentan con un equipo plagado de grandes futbolistas, como Albiol, Pau Torres, Parejo o Gerard Moreno, y con un as de los banquillos como Unai Emery. El entrenador vasco es el más laureado de la historia de la competición, después de ganarla en tres ocasiones consecutivas con el Sevilla. Hoy, buscará hacer historia también con el Villarreal.

No lo tendrán nada fácil los amarillos. Si ellos cuentan con potencial de sobra para poder imponerse en la segunda competición del continente, el poderío del Manchester United no se queda atrás. Los de Ole Gunnar Solskjaer vienen de ser subcampeones en la Premier, quedando por detrás del City de Guardiola, pero con una buena renta sobre el resto de grandes de su liga, como Liverpool o Chelsea. Después de una dolorosa eliminación en fase de grupos de la Champions, quedando tras PSG y Leipzig, han conseguido imponerse con autoridad en una Europa League que ya ganaron en 2017. Cuatro años más tarde, esperan poder ampliar su palmarés, con el que sería su séptimo título continental, donde destacan las tres Champions ganadas en 1968, 1999 y 2008.

Villarreal y Manchester United se enfrentan hoy a las 21:00 horas, en la final de la Europa League, que se disputa en Gdansk (Polonia).

