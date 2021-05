Gaby Espino enfrenta críticas por su delgadez

La actriz y presentadora venezolana Gaby Espino, se defendió este pasado lunes 24 de mayo de 2021, ante las múltiples críticas sobre su físico.

La actriz venezolana ha impactado las redes sociales debido a su cambio físico. Aunque siempre ha sido hermosa, la actriz ha llevado a cabo por estos meses pasados, una rutina de ejercicios y alimentación sana, con el que ahora ha obtenido excelente resultados, luciendo un cuerpo bien definido.

Al ver comentarios negativos, Gaby decidió confrontarlos y defender su postura sobre su cuerpo y lo que la hace sentir feliz y hermosa:

A mí me gusta estar delgada, me gusta, así me gusto, siento que estoy en mi mejor momento, me siento saludable, me siento liviana, me siento feliz. Pero eso es cuestión de gustos. Lo más importante es estar saludable, hacerlo por salud y porque te gusta porque te amas así.