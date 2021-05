Guaidó: «La comunidad internacional no flexibilizará sanciones si no hay garantías concretas del régimen»

El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que las negociaciones con el gobierno de Maduro no serían como las registradas en el pasado cuando el chavismo las usaba para mentir y «levantarse de la mesa».

En una entrevista ofrecida al diario brasileño Folha de Sao Paulo, el dirigente acotó que están trabajando con Noruega y que no entrarán a ningún diálogo sin las garantías necesarias.

«Estas garantías no pueden ser gestos, concesiones, deben ser compromisos supervisados», explicó.

Precisamente sobre este tema, Guaidó afirmó que la designación de dos rectores opositores dentro del CNE o la medida de casa por cárcel para los directivos de Citgo son medidas que ha adoptado el chavismo para hacerle creer al mundo que existe una apertura.

“Ya no creemos en estos gestos. Estas medidas están destinadas a aliviar las sanciones, pero no hay ánimo en la comunidad internacional para flexibilizar las sanciones si no es por garantías más concretas”, aseveró.

Guaidó insistió en la necesidad de lograr un acuerdo integral, que permita una solución a la crisis del país a través de elecciones libres.

Con información de Folha de Sao Paulo

