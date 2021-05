Mujer que habría matado a su ex pareja es acusada de asesinato

Asesinato en segundo grado con arma de fuego es el cargo que se le ha imputado a Crystal Junco. La mujer, de 23 años de edad, es la supuesta homicida de Oniel Linares Álvarez, un hombre de 21 años, que perdió la vida luego de recibir un disparo en la cabeza.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se registró el lunes de esta semana, en la calle 29 del oeste de Hialeah. La supuesta agresora se trasladó hasta esa dirección y, una vez allí, empuñó una pistola.

El informe explica que Junco se aproximó a Linares Álvarez, con quien llegó a tener una relación de pareja. Al estar cerca de él, accionó el arma. El sujeto cayó sobre el pavimento y murió en el acto.

La Policía de Hialeah detuvo a la supuesta homicida en la escena del aparente crimen. Después del arresto, la mujer fue puesta bajo custodia, en las instalaciones del Turner Guilford Knight Correctional Center, una cárcel que se localiza en la ciudad de Miami.

La defensa de Crystal Junco ha asegurado que la presunta asesina actuó en defensa propia. “Ella fue víctima de varias amenazas intuyendo amenazas de muerte”, comentó su abogado.

La muerte de Oniel Linares Álvarez ha causado consternación dentro de su familia. Elpidio Linares, su padre, contó a la prensa que no sale de su asombro. “Uno está impactado y no puedo decir nada. Todavía hay detalles que no entiendo”, afirmó.

Onel Linares, hermano de la víctima, dijo, entretanto, que el occiso y su ex pareja tenían diferencias, pero que nunca imaginó que algo como lo sucedido pudiese ocurrir. “De sorpresa nos agarró esto (…) Ellos tal vez tenían sus problemas, pero yo no sabía nada”, comentó.