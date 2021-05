¿Pueden los venezolanos tramitar la visa estadounidense en pandemia?

1185963

Caracas.- Debido a la pandemia del COVID-19, las embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo han decidido restringir su actividad y dar prioridad a las solicitudes de visas de inmigrantes y no inmigrantes que sean consideradas casos prioritarios.

En marzo de 2020, el Departamento de Estado de EE.UU. suspendió las citas de solicitud de visas en todas las embajadas y consulados; pero a partir de febrero de 2021 reinició el proceso para regularizar los servicios de visas cumpliendo los protocolos de prevención del COVID-19.

El portal web del Departamento de Estado (state.gov) afirma que para el 6 de abril de 2021 la capacidad de las embajadas y consulados de todo el mundo aún se veía afectada para la reanudación de los servicios de visado de rutina, debido a limitaciones que variaban según las condiciones y restricciones locales, combinado a una acumulación significativa de las solicitudes de visas de inmigrantes y no inmigrantes.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, sede designada para que los ciudadanos venezolanos que están en su país realicen trámites migratorios, expone en su sitio web que continúan sin la posibilidad de reanudar las operaciones habituales de visa. «Procuraremos hacerlo lo antes posible, pero no podemos dar una fecha específica en este momento. Si hace una cita regular de visa de no inmigrante para una fecha futura, puede ser cancelada si las condiciones en Colombia no nos permiten brindar esos servicios en ese momento. Se le notificará por correo electrónico si se cancela su cita y tendrá la oportunidad de reprogramarla», se lee en un aviso en su página web.

Por los momentos, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá solo está aprobando solicitudes de citas de emergencia para nacionales de Colombia y Venezuela en las categorías de visas críticas. En el caso de las visas de no inmigrante, se incluyen estudiantes, visitantes de intercambio, empleo bajo peticiones y viajes de emergencia o propósito urgente; mientras que para las de inmigrante da prioridad a los casos de emergencia, familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, adopciones internacionales, prometidos de ciudadanos estadounidenses y ciertas solicitudes de visa de inmigrante especial.

