Reflexiones los casos de Elvis Lebrón y Alex Romero (Vídeo) -Grandes Ligas

A raíz de lo acontecido con la agresión que realizó el Sr. Elvis Lebrón sobre un árbitro en un campo de béisbol con un bate en la Liga Campesina de Béisbol en San José de Ocoa en República Dominicana, he querido hacer una serie de reflexiones sobre ese caso y el ocurrido en la postemporada de la LVBP en el año 2020 con Alex Romero cómo protaginista del mismo, para analizarlos y preguntarnos que hasta cuando la violencia dentro del béisbol.

Fue muy lamentable ver cómo una persona enardecida cómo fue el caso de una persona llamada Elvis Lebrón, quien molesto poque un árbitro lo expulsó de un juego de pelota, lo agredió con el bate y lo persiguió para seguir agrediéndolo, hasta un casco le tiró, pero Lebrón estaba realmente fuera de sí.

El lamentable incidente violento se llevó a cabo en una Liga Campesina de Béisbol en San José de Ocoa en territorio dominicano.

El árbitro fue identificado como Ángel Arrende, hermano de la destacada medallista Juana Arrendel.

Las autoridades del país decidieron a raíz de esta deplorable situación, expulsar a Elvis Lebrón de por vida de todos los deportes y actividades recreativas.

El agresor fue arrestado por la policía de la localidad y tendrá que rendir cuenta ante la justicia dominicana, donde será procesado por intento de asesinato.

Lebrón era un ex jugador de los Cachorros de Chicago, que fue despedido por su mal comportamiento, según informa el siempre amigo de esta casa, el periodista Héctor Gómez.

Esperemos que los organismos de justicia hagan su trabajo y sobre esta persona a raíz de las pruebas que se reunan y los testimonios, se le aplique todo el peso de la ley.

Updated: Elvis Lebron has been expelled for life from all sports and recreational activities. Now, Lebron is expected to be brought to justice for attempted murder.

Lebron was a Chicago Cubs former player, who was fired for his bad behavior.pic.twitter.com/kj2l7YDWZq https://t.co/h20k1rWKlc

— Héctor Gómez (@hgomez27) May 25, 2021