Un detalle confirmaría que ‘Army of the Dead’ y ‘Dawn of the Dead’ están conectadas

Finalmente llegó a la plataforma de Netflix la película ‘Army of the Dead‘ de Zack Snyder y al igual que la mayoría de sus películas, ha dividido opiniones entre el público, pero esta no es la primera vez que Snyder entra al género de los zombies y como es costumbre del director, nos dejó algunos detalles que pasaron casi desapercibidos y uno de ellos revelaría que ‘Army of the Dead’ y ‘Dawn of the Dead’ están conectadas o por lo menos están dentro del mismo universo.

La película ‘Dawn of the Dead’ de 2004 es un remake del clásico de George A. romero y fue la primera película de Zack Snyder, misma que tuvo un recibimiento bastante favorable donde nos muestra un Apocalipsis zombie y a un grupo de sobrevivientes que se encierran en un centro comercial para tratar de estar a salvo, pero en el caso de ‘Army of the Dead’ parece ser que no está conectada e incluso hasta estos zombies son muy diferentes.

A pesar de que no se ha hablado como tal sobre si ambas películas estén en el mismo universo, hay un detalle que confirmaría que ‘Army of the Dead’ y ‘Dawn of the Dead’ están conectadas, pues en una escena vemos que la piloto Marianne Peters, interpretada por Tig Notaro ve las noticias en su teléfono y en éste se puede leer: “Nueva información publicada sobre el brote de zombis del 2004 en Milwaukee” y hay que recordar que los acontecimientos de ‘Dawn of the Dead’ están situados ens Milwakee y la película se estrenó en 2004.

Como es costumbre de Snyder, muchas veces pone referencias a sus películas pasadas aunque no necesariamente estén conectadas y tal paree que esto mismo sucede, pero habrá que esperar a las demás entregas para saber si están o no dentro del mismo universo.

Wipy

Apóyanos Compartiendo :