Adriana Azzi: Horóscopo del 27 de mayo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 27 de mayo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Solidez.

Número de suerte: 011

Pasarás por una crisis de inseguridad. Un amigo que te busca por algo que aclarar. Pagaras una promesa por algo que prometiste. Tendencia a discutir. Viajes por caminos difíciles. Se abren las puertas pero debes estar pendiente. Harás reservaciones en hotel. Cuidado con el pasado amoroso.

Trabajo: Compañero (a) que te pide disculpas y con arrepentimiento. Descubres que una persona haces las cosas mal en tu oficina.

Salud: Nuevo tratamiento.

Amor: reencuentros con mucha pasión con alguien del pasado. invitación a vivir con alguien querido.

Parejas: Debes aclarar con tu pareja un chisme para evitar problema en la familia. Paseos nocturnos.

Solteros: Reúnes dinero para un viaje en familia. En tu oficina hay cosas que no están funcionando bien.

Mujer: Estás esperando un dinero para gastos en el hogar. Harás una comida especial. Recibes un regalo muy especial.

Hombre: Viajes por trabajo y te trae un cambio positivo. Hermano que te pide ayuda en lo económico.

Consejo: No tomes las decisiones con el corazón piensa bien las cosas.

Tauro

Palabra clave: Vidas.

Número de suerte: 301

Harás un favor a un hombre cercano a la familia. Te hacen una invitación a salir de noche. Comunicación con persona joven que te busca por algo personal. Dinero inesperado que llega. Organizas reunión social. Encuentros con amigos del pasado. Nuevos camino en lo laboral.

Trabajo: Mucho trabajo y logros en lo profesional. Deseos de cambio de trabajo. Pides ayuda a una amiga por empleo.

Salud: Vitalidad.

Amor: Debes hacer una limpieza espiritual. Alguien querido te da excelente noticias en lo económico.

Parejas: Sentirás que una persona traiciona tú confianza con tu pareja. Todo saldrá muy bien. Diversiones.

Solteros: Te sientes cansado de la rutina. Te vas de tu casa o cambios y mudanzas.

Mujer: Sientes que alguien te vigila. En tu oficina nuevas tecnología y tendrás que actualizarte.

Hombre: Cambios en tu vida. Aprende del pasado. Firma importante que traer productividad.

Consejo: No dejes pasar las oportunidades.

Géminis

Palabra clave: Recomendaciones.

Número de suerte: 289

Preocúpate por tus proyectos. Se activan las relaciones públicas. Harás un trabajo en equipo. Sigues en la búsqueda de o espiritual. Fertilidad. Providencias. Alegrías. Reunión familiar. Propondrás un trabajo a un conocido. Sientes que haces muchas cosas a la vez. Cuidado con ilusiones.

Trabajo: Nuevas sociedades en buen momento. Cuidado con personas mal intencionada.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Asistirás a una fiesta o reunión donde serás el centro de atención. Busca la solución dentro de ti y aclara tus dudas amorosas.

Parejas: Paseo con la familia. Cuidado con una mujer cercana que hace malos comentarios.

Solteros: Oportunidad de viajar al interior del país. Dia de grandes proyectos será muy positivo.

Mujer: Ayudas a hermano con problemas económicos. Se produce un distanciamiento en un grupo.

Hombre: Sales de una crisis. Recibes un comunicado por una vivienda por venta. Cambio de vida.

Consejo: Nunca es tarde para soñar. Busca tus sueños.

Cancer

Palabra clave: Analizar.

Número de suerte: 007

Triunfas en algo que te propones. Aclaras malentendidos con un grupo de amigos. Asunto con personas religiosas. Sentirás que repites una situación. Traslados cortos. Fin de una espera. Trabajos a largo plazo. Disfrute. Cambios a tu favor. Amigo que te brinda apoyo por tu problema. Viajes.

Trabajo: Se harán cambios para mejorar el ambiente de trabajo. Logras por una reunión mejorar el sueldo.

Salud: pendiente con el sistema nervioso.

Amor: Relación profunda y sincera. Controla la inseguridad. Posible fertilidad.

Parejas: Hostilidad por sentirte separado (a) de tu pareja. Soluciona o aclaras unas diferencias.

Solteros: Aumenta tus gastos por mudanza. Problemas con un terreno o algo que se desliza.

Mujer: Amigo que te traiciona. Olvida el pasado y abre tu corazón para que recibas lo que quieres.

Hombre: Mujer cercana que te busca y te desea. Pensamientos confusos. Evita conflictos familiares.

Consejo: Es mejor andar por el camino de la verdad.

Leo

Palabra clave: Energías.

Número de suerte: 302

Propuesta que se consolida. Nuevos aires en tu vida. Padre que te pide ayuda económica. Equivocaciones del pasado que recuerdas. Sientes un gran vacío por alguien que se alejó. Obtendrás triunfos repentinos. Venta o negocio con libros. Te alejas de personas de mala conducta. Reflexiones.

Trabajo: Alguien te habla de un trabajo del extranjero. Asunto con un evento de tu trabajo.

Salud: Dolores en las piernas. Malestar circulatorio.

Amor: Con amor todo lo logras. Cuidado con falsas ilusiones y mentiras. Cambio de planes por imprevisto.

Parejas: No te dejes llevar por los celos. Persona cercana que te ayuda en tu relación personal.

Solteros: Invitaciones y celebraciones. Arreglo de problemas de salud. Estarás molesto (a) ya que llegas tarde por una cola.

Mujer: Lagrimas pasajera. Equilibrio. Te recuperas de algo perdido. Invitaciones a paseos nocturnos.

Hombre: Inicias estudios. Aumento de prestigio y beneficios. Inicias algo que se hace realidad.

Consejo: Siempre encontrarás piedras en el camino

Virgo

Palabra clave: Familia.

Número de suerte: 224

Ciertas personas se acercan a ti por interés. Alegrías en sitio de mucha familia. Cuídate de competencias desleales. Tienes la fuerza para triunfar en lo que haces. Dificultades pasajeras que vences. Sales a otra ciudad por tu estabilidad laboral. Relación repentina, casual o apasionada. Buena suerte.

Trabajo: Llamada importante por un negocio que inicias. Cambio de empleo. recibes una orden de pago.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: Malestar por infidelidades. Copas y lágrimas. Ya es hora de cambiar las cosas.

Parejas: Una nueva ilusión. Algo con una entrevista o charla. Terminas una amistad por agradar a tu pareja.

Solteros: Inicias estudios. Retorno de alguien del pasado que puede afectar una relación actual.

Mujer: Cuidado con tus gastos y el dinero guardado por complacer a otros. Alguien te pide una información.

Hombre: Paciencia aunque las cosas te salgan lentas todo va en camino. Compra de ropa.

Consejo: Es mejor estar solo (a) que mal acompañado.

Libra

Palabra clave: Profesión.

Número de suerte: 911

Estas en la búsqueda de nuevos caminos. Estarás muy animado (a) en este día. Logras lo que quieres. Buenas energías contigo adelante. Vences obstáculos. Muchas cuentas que pagar. Sales d la rutina. Toma la vida con más calma ya que te puedes enfermar. Recuperas dinero que prestaste.

Trabajo: Dinero que no recibes y crea un conflicto. Propuesta que se consolida en un nuevo empleo o cambio de oficina.

Salud: Malestares pasajeros.

Amor: Interés de crear bases sólidas en una relación actual. Estarás pensando en un viaje.

Parejas: Cambios en el amor. Cuidado con los nervios son traicioneros. Cuidado con los comentarios.

Solteros: Equivocaciones del pasado que no puedes volver a cometer. Inestabilidad.

Mujer: Querrás un descanso para repotenciar tus energías físicas. Intelectuales a tu lado. Inicias estudios.

Hombre: renovación de documentos. Intranquilidad por celos. Conocerás y compartirás con nuevas amistades.

Consejo: Ama intensamente.

Escorpio

Palabra clave: Dinero.

Número de suerte: 813

Resuelves un problema por comentario que no es. Fin de una búsqueda. Destreza en actividades que realizas. Logras un empleo. Cambio de rutina necesario. Nuevos amigos. Compartes con la familia. Preocupación por deudas que no has podido pagar. Recibes buenos beneficios económicos.

Trabajo: estabilidad. Exceso de responsabilidad que debes asumir. Cambios internos. Confías mucho en ti.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Embarazo en puerta con mucha alegría. Lleva la vida con calma. Vences a un rival.

Parejas: Hecho curioso con unas copas en boda. Solo dios nos escucha pídele que él te escucha.

Solteros: Tendrás una gran química con una persona nueva. Sentirás que debes terminar con algo.

Mujer: Haz bien y no mires a quien. Actúa no te dejes manejar por otros que están a tu lado.

Hombre: Vas a recibir una ayuda. te entras por una llamada que una persona te busca.

Consejo: La fuerza interior te obliga seguir luchando.

Sagitario

Palabra clave: Proteger.

Número de suerte: 129

Turbulencias ya que no concretas un negocio. Problemas en tu trabajo por falta de luz. Te hacen una propuesta interesante. Verás que hay otro panorama en tu camino. Reunión de vecinos donde se hacen reclamos. Mujer embarazada que te pide ayuda. Obtendrás reconocimiento.

Trabajo: Pones al día tus actividades. Cuidado con papeles importante que se extravían. Organizas un grupo de trabajo.

Salud: Hacer caminatas y tomar agua.

Amor: Estarás en un sitio donde hay muchas personas. Paciencia y prudencia en los comentarios.

Parejas: Un negocio que se da. Debes prestar más atención a tu familia. Alguien del pasado que llega.

Solteros: Te buscan para ofrecerte un empleo o trabajo. Algo con mercancía que debes ver bien.

Mujer: Cuidado con persona que te trae problemas ya que te quieren alejar de personas cercanas.

Hombre: Celebraciones y alegrías por triunfo de un familiar en el extranjero. Viajes por disfrute.

Consejo: Pon orden en tu vida.

Capricornio

Palabra clave: Sorpresa.

Número de suerte: 315

Fin de un ciclo. Hecho curioso con un vehículo. Cancelas deuda pendiente. Ganancia en el azar. Persona joven que te trae alegrías. Hoy es un dia muy positivo adelante con lo que haces. Cumple con tus compromisos. Sientes mucho cansancio. La familia te extraña. Sorpresa agradable en cine. Viaje.

Trabajo: movimientos de improviso. Dudas de que trabajo escoger. Muchas ofertas. La suerte de tu lado.

Salud: Atiende la tos que tienes.

Amor: Deberás de tomar la decisión de no continuar con una relación. Intranquilidad.

Parejas: Nuevas actividades con tu pareja. Te recuperas de separaciones. Evita desesperarte.

Solteros: Algo con una compañía nueva. Reconoces tus limitaciones. Te llaman de un banco por crédito.

Mujer: Invertirás en arreglos del hogar. Sorpresa agradable con un viaje. Actúa con humildad.

Hombre: Persona de poder que se doblegara y te pedirá disculpas. Por sus malas acciones en tu contra.

Consejo: La felicidad viene a ti no te cierres a ella.

Acuario

Palabra clave: Reencuentro.

Número de suerte: 003

Aléjate de la personas envidiosas que sabes quienes son. Deseos de hacer un cambio en tu vida. Sales de una etapa crítica. Mejora las entradas económicas. Buenas propuesta para los negocio. Estas cansado (a) de estar solo. Efectúas cambios en tu ambiente. Planificas viaje de ida y vuelta.

Trabajo: Satisfacciones por entrada de dinero. nuevos compromisos laborales. Firmas. Acuerdos.

Salud: Dolores en los huesos.

Amor: Nuevos inicios de ciclos. Se activa el amor a tu lado. Muchas bendiciones en este dia.

Parejas: Posibilidad de un viaje muy romántico. Veras claridad en la relación. Alegrías. Vences obstáculos.

Solteros: Salen las pasiones escondidas. Viaje a sitio de montaña con disfrute. Evita discusiones.

Mujer: Cuidado con persona cercana con malas intenciones. Algo positivo ocurre en estos días en lo económico.

Hombre: debes creer más en ti y tus sentimientos. Alegrías por invitaciones. Inicios interesantes.

Consejo: Siempre que diga las cosas con delicadeza serás escuchado (a).

Piscis

Palabra clave: Lucha.

Número de suerte: 305

Te encuentras con personas conocidas en centro comercial. N debes organizar muchas cosas a la vez. Evita las fantasías. Molestia con mujer embarazada. Verás el cambio de un hijo con éxito. Diferencias con compañeros por cuestión de estilo. Movimiento económico en positivo.

Trabajo: Estas a la expectativa de un nuevo empleo. Nuevos horizontes se abren en tu camino laboral. Logros.

Salud: Resfriado fiebre.

Amor: Debes reflexionar y poner los pies en la tierra. Mi queridos piscis ten calma con lo que haces o dices.

Parejas: Se hacen un obsequio mutuo. Te involucras en algo que te pide tiempo. Reuniones en familia por herencia.

Solteros: Pasas por buen momento en lo personal. Descubres algo durante un viaje. Construyes un mejor futuro.

Mujer: Estarás muy apasionada. Invitación a reunión especial. Evita los celos con amigo.

Hombre: Tendrá problema por exigencia de hijos. Baile romántico. Aléjate de personas negativas.

Consejo: Si mantienes la esperanza conseguirá tu objetivo.

