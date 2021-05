Andrea Meza no aguantó más y habló de su parentesco con Ana Gabriel y Chabelo

Después de haber ganado el Miss Universo, Andrea Meza ha estado involucrada en varias polémicas a menos de un mes de su coronación, por esa razón decidió poner punto y final a varias especulaciones que se han generado sobre ella.

En una entrevista para el programa Suelta La Sopa, se le preguntó a la nueva Miss Universo si era verdad o no, que fuese hija de la cantante mexicana Ana Gabriel, a lo que ella negó rotundamente tener algún lazo sanguíneo con la artista, e incluso recalcó que dicho chisme no la hizo dudar de sus padres.

“Me reí, no tengo idea de donde viene ese chisme. Me queda muy claro que mis padres son mis padres biológicos, no tengo nada más que decir al respecto”, dijo entre risas la reina de belleza.

Además, aprovechó el espacio para mencionar otras situaciones ficticias en las que ha sido involucrada: “Luego, también salió que soy hija de Chabelo, que estaba casada, mil y un cosas, pero no me molesta”, finalizó.

Cabe destacar que, hace unos días surgió una hipótesis en las redes sociales en la que usuarios comenzaron a especular que la modelo era la hija biológica que la intérprete de Quien como tú habría dado en adopción a mediados de la década de 1990. Este rumor fue reforzado cuando la periodista Shanik Berman reprodujo la historia.

