Champú azul: para qué sirve y cómo usarlo

Champú azul, champú morado, champú violeta, champú para cabello blanco, champú para canas… Muchos son los nombres con los que se conoce a este cosmético imprescindible para cabellos teñidos de rubio, con mechas, decolorados o canosos. El champú azul matizador tiene como principal función neutralizar los tonos amarillos y anaranjados, evitando que el pelo presente matices amarillos o naranjas poco favorecedores, popularmente conocidos como «amarillo pollo». Gracias a este producto lograrás lucir un rubio o unas canas naturales y, además, si optas por un champú azul sin sulfatos cuidarás más tu melena.

¿Quieres saber más sobre qué hace el shampoo azul? A continuación, en unCOMO te lo contamos todo acerca de para qué sirve el champú azul y cómo usarlo. Si quieres mantener un rubio o un tono muy claro siempre bonito, no dudes en apuntarte a usar el champú azul matizador. ¡Notarás sus efectos!

Para qué sirve el champú azul

Los efectos químicos del tinte, la exposición solar, la salinidad del agua o los malos hábitos del lavado del cabello estropean los rubios más bonitos y degradan su color lavado tras lavado. Si tienes el pelo teñido de rubio, con mechas, decolorado o con canas, te interesa saber para qué sirve el champú azul. Gracias a sus numerosos beneficios, el champú azul se ha convertido en el cosmético estrella para los cabellos rubios, tanto en peluquerías como en casa.

La principal función del champú azul matizador es, básicamente, devolverle el tono original de la melena y minimizar los matices amarillentos y anaranjados conocidos popularmente como «rubio pollo». Pero, ¿por qué aparecen estos matices en el cabello? Existen muchos factores que pueden incidir en ello, desde un error en la aplicación del tinte, las mechas o la decoloración, hasta el grado de salinidad del agua con la que nos lavamos el cabello, sin olvidar la exposición solar, los productos que aplicamos sobre el pelo o simplemente el pigmento original del cabello que intenta salir de nuevo, como en el caso de los pelos canosos para los cuales existe un champú azul para canas que ayuda a su tratamiento específico. Si es tu caso, te recomendamos leer también este otro artículo sobre Cómo matizar las canas.

Dado que los pigmentos amarillentos y anaranjados no quedan naturales cuando aparecen, el champú azul sin sulfatos puede ser de mucha utilidad. Gracias a este tratamiento específico puedes reducir estos matices hasta hacerlos desaparecer. Además, el champú azul sin sulfatos no tiene los químicos de un tinte o baño de color, por lo que el cabello no sufre daños, ni tampoco lo decolora, simplemente aplicamos pigmentos que ayudan a reducir la apariencia amarillenta o anaranjada del cabello matizando el color.

Cómo usar el champú azul

El uso del champú azul matizador es muy sencillo, dado que se trata de un producto convencional que deberás aplicar sobre el cabello mojado como harías con cualquier otro champú. El único cambio es que se recomienda utilizar guantes en su aplicación porque los pigmentos del champú violeta o azul pueden llegar a colorear la piel de las manos y las uñas. No obstante, si no tienes guantes tan solo deberás lavar tus manos inmediatamente después de su aplicación con abundante agua y jabón.

Uno de los principales errores al usar este champú es pensar que los resultados serán evidentes tras el primer lavado, pero no es el caso. Debes usar este champú con la frecuencia adecuada para ver que ha hecho su efecto tras varios lavados. Sigue estos pasos para aplicar el champú azul matizador:

Se recomienda que apliques primero tu champú habitual y te enjuagues. Realiza un segundo lavado con el champú azul, masajeando bien la cabeza y dejando que actúe durante unos minutos. Lee las indicaciones del envase para ver mejor el tiempo de aplicación y toma nota de la información que te indicamos en el próximo apartado de este artículo. Lava con agua abundante y retira así los restos del champú azul sin sulfatos. Tras esto, es importante hidratar bien el cabello, dado que al llevar diferentes productos químicos tienden a resecar mucho la melena, dándole un aspecto mas apagado y áspero. Por ello, recomendamos completar el tratamiento con una buena mascarilla hidratante.

Cuánto tiempo dejar el champú azul

Aparte de querer conocer cómo aplicar champú azul, una de las preguntas más frecuentes y específicas relacionadas con ello es cuánto tiempo se debe usar un matizador para dejarlo actuar lo suficiente para que haga efecto pero no nos pasemos. Realmente, no varía mucho del uso de otros champús, por lo que lo ideal es dejarlo entre 3 y 5 minutos, siempre teniendo en cuenta las indicaciones de la marca y los resultados que quieres obtener. Debes tener en cuenta que no hay que dejar durante mucho tiempo el champú azul aplicado, puesto que podrías terminar con el pelo azulado o violeta.

Asimismo, no se recomienda el uso del champú azul sin sulfatos más de 2 veces por semana, puesto que podría resecar tu melena y además se corre el riesgo de que los pigmentos azules y violetas del champú penetren en tu cabello, alterando su color de manera indeseada.

Por todo ello, es recomendable seguir las instrucciones de uso del champú matizador que hayas adquirido, para estar segura que el tiempo y la frecuencia de uso son las adecuadas. En caso de dudas, puedes consultar a tu peluquera o peluquero de confianza o en la tienda de cosméticos donde lo hayas comprado, para que te den los mejores tips según tu caso, ya sea para usar el champú azul para quitar el naranja o el rojo o para usar el champú azul para mechas rubias o incluso para las canas.

¿Matizar el pelo con champú azul lo estropea?

Aunque es muy efectivo usar el champú azul para el pelo naranja o rojo cuando queremos eliminar este pigmento del todo y para eliminar los tonos amarillentos en las mechas o los rubios completos, como hemos visto, debes usarlo adecuadamente para evitar que tu pelo se dañe. No obstante, no se trata de un producto agresivo y no estropea el pelo, sino todo lo contrario, está pensado para devolverle el tono y la vitalidad a tu melena, desde la raíz hasta la punta, siempre que se use bien.

Así, a la pregunta: ¿matizar el pelo con champú azul lo estropea? La respuesta es rotundamente no, si se usa bien. Este producto tiene la finalizar de matizar y neutralizar los reflejos amarillentos del cabello canoso, teñido o con mechas favoreciendo la larga duración del color y proporcionando un aspecto más natural, sin que se vea maltratado, dañado o sin vida. Lo único que podría ocasionar el efecto contrario es utilizarlo con más frecuencia de la recomendada o dejarlo actuar sobre el cabello durante más tiempo del aconsejado en las indicaciones del producto.

Cabe añadir que el champú azul sin sulfatos es la mejor opción porque está libre de amoníaco y evita que los sulfatos y otros químicos puedan deshidratar el pelo y darle una apariencia más reseca. En los casos en los que el champú azul contenga otros químicos es conveniente complementar esta rutina o tratamiento capilar con una buena crema o mascarilla hidratante para evitar que el pelo llegue a estropearse.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :