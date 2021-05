Cómo saber si el pelo rubio favorece

¿Estás pensando en teñirte de rubio? Antes de hacer este cambio de look es importante que te preguntes si va a sentarte bien pues, puede ser, que este tono no sea el adecuado para ti según tengas el color de tu piel, de ojos y tu cabello natural.Pasos a seguir:1

Lo primero que tenemos que valorar pasa saber si el color rubio te favorece es la tonalidad de tu piel pues, depende de esta, podremos determinar si esta coloración es la mejor para ti. Además, también debemos recordar que cuando hablamos de «rubio» nos estamos refiriendo a un color muy general ya que en el mercado existen tintes con muchísimos matices que pueden ajustarse según tus características físicas; así pues existe el rubio ceniza, el platino, el rubio oscuro, etcétera.

En general, si tienes un tono de piel frío lo mejor es que optes por rubios cenizas, vainilla u oscuros porque, de este modo, conseguirás resaltar tus facciones. Si, por contra, el color de tu piel es cálido deberás optar por rubios dorados o caramelos.

2

Para poder saber si te favorece el pelo rubio también debemos fijarnos en el color natural de tu cabello pues dependiendo del mismo será o no recomendable que optes por esta coloración. En primer lugar debes saber que si tu pelo es castaño intenso o con un acabado en ceniza, debes optar por tintes que sean rubios fríos; sin embargo, si tu melena tiene algunos tonos cálidos como dorados o rojizos, entonces lo mejor es que optes por un rubio más cálido.

Esto es importante para que el tinte que escojas parezca natural y no se vea demasiado artificial ni falso. Tener en cuenta el color natural de tu pelo es esencial para escoger un rubio bonito y acorde con tus características.3

También tienen mucho que ver en tu elección el color de tus ojos. Sí, aunque parezca un hecho secundario, lo cierto es que juegan un papel muy importante en tu apariencia y, por tanto, deberás fijarte en ellos antes de escoger la mejor tonalidad para tu cabello. A continuación te listamos los mejores tonos según tus ojos:

Ojos verdes: el rubio ceniza es el mejor color para ti aunque, si tu piel es cálida también te quedará perfecto una melena castaña clarita

Ojos marrones: el rubio ceniza o el rubio platino son los mejores para las pieles frías; en cambio, si la tienes cálida opta por tonalidades caoba

Ojos azules: si tienes la piel cálida nada mejor como un rubio caramelo, pero si tu tez es fría puedes optar por un color negro intenso que potenciará la intensidad de tu mirada

Ojos negros: si tienes la piel cálida, te irán bien los castaños pero si la tienes fría, lo mejor es que apuestes por colores oscuros como negros o marrones

4

Es recomendable que para saber si te favorece el rubio comiences por hacerte unas suaves mechas que te ayudarán a comprobar si este color es idóneo para ti. Es la mejor manera de poder comenzar a cambiar de look de forma progresiva e ir acostumbrándote a tu nueva apariencia. Piensa que, si siempre has ido con el mismo cabello, puede resultarte muy abrumador un tinte completo de cabello, por tanto, lo mejor es que pruebes antes con mechas, reflejos o un baño de color que te permita hacerte una idea de cómo estarás cuando te tiñas y, así, decidir si te gustas o no.5

Una de las dudas más frecuentes que hay cuando nos teñimos el cabello al completo es qué hacemos con las cejas. Debes tener en cuenta que puedes teñirte las cejas para adaptarlas a la nueva coloración de tu melena pero, eso sí, debes siempre procurar que se vean lo más natural posibles para que no te veas rara cuando te mires al espejo.

Si cambias radicalmente de color de pelo, debes teñirte las cejas porque no hay nada más antiestético que lucir unas cejas negras y el pelo rubio, ¡queda fatal! En este sentido deberás teñir las cejas pero, como máximo, dos tonos por debajo de su color natural pues tampoco queremos que se vean demasiado artificiales. Recuerda: en la naturalidad está la clave.

6

Si ya te has decidido y finalmente quieres teñirte el pelo de rubio debes saber que esta coloración requiere de unos cuidados intensivos para conseguir que el brillo dure más tiempo y que no el cabello no se estropee debido a los químicos que contiene el tinte. Así pues, a continuación vamos a darte una serie de consejos para que sepas cuidar el pelo teñido de rubio y cuidarlo al máximo:

Cremas protectoras para el pelo

Los tonos rubios son más propensos a debilitarse por factores como el sol, la humedad, el frío, etcétera. Por este motivo es importante que, después del lavado, te apliques una crema protectora que conseguirá formar una capa para evitar que las hebras sufran algún ataque externo.

Mascarillas hidratantes

También es importante que mantengas la hidratación de tu cabello mediante la aplicación de mascarillas semanales. Existen muchos productos ya preparados que puedes comprar en tu supermercado aunque,si lo prefieres, también puedes prepararla tú misma; en este artículo te contamos cómo hacer mascarillas hidratantes caseras.

Evita el uso de planchas o secadores

Estos electrodomésticos de calor pueden dañar la salud de tu cabello al quemarlo con su uso constante. Ten en cuenta que, solo con el teñido, el pelo ya se ha resentido y dañado, por tanto, es importante que evites dañarlo con otros agente como el calor abrasivo de estos utensilios.

