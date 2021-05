Construye cueva en el patio de su casa para escapar de las peleas

Lo que comenzó como una rabieta hace seis años picando el suelo se ha convertido en una construcción de tres habitaciones a la que no le falta ninguna comodidad. Los niños tienen reacciones muy diferentes ante una misma situación. Por ejemplo, lo normal ante una pataleta suele ser romper algo que se tenga a mano, pero Andrés Calvo hizo algo muy distinto. Se fue al jardín de su casa, cogió un pico y se puso a hacer un agujero en el suelo. Era el 9 de marzo de 2015 y, por entonces, no sabía que estaba comenzando a crear una impresionante cueva.

Con toda la tierra que sacaba, subí el nivel del bancal medio metro. Es awuí donde empieza la operación porche con jardín pic.twitter.com/nUe8So8kBu — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021

Todo comenzó por un tema trivial: sus padres querían que se pusiera guapo para ir al pueblo, pero él se negaba una y otra vez: Andrés ha contado a Carlos Herrera que “yo siempre iba en chándal y con mis zapatos menos lustrosos y cuando iba al pueblo me decían que me cambiara, pero yo no quería cambiarme, me enfadé y me puse a dar paladas”.Un proyecto legal

En solo un año lograron un gran avance, completando las escaleras de acceso a la cueva y en 2019 ya habían construido la primera habitación. Lo último ha sido “empedrar y adobar paredes” y reconoce que ha sido muy divertido. Seis años después de aquella pataleta, Andrés tiene lo más parecido a una casa-cueva que se pueda construir con sus propias manos.

El estanque y la fuente en la terraza, muy chill todo! pic.twitter.com/GhpzpIOan7 — Kokomo (@andresiko_16) April 27, 2021

