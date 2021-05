Desaparece en Facebook el modo oscuro para miles de usuarios

El miércoles por la tarde varios usuarios de Facebook reportaron vía Twitter que el modo oscuro había desaparecido en sus dispositivos móviles, sin importar si su sistema operativo es Android e iOS.

El modo oscuro de Facebook se estrenó apenas en diciembre de 2020 y de la nada, la app en ambos sistemas operativos regresaron al modo clásico de interfaz en brillante blanco y no había forma de volver al modo oscuro pues la opción había desaparecido del menú de configuración.

Que pasó con el modo oscuro de Facebook me duelen los ojos :((

— This Side of Paradise (@virgoobaby_zs) May 27, 2021