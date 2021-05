Diálogo entre Maduro y Guaidó no implica otorgar ninguna concesión, según Cabello

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que un diálogo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó “no implica otorgar ninguna concesión”, a pesar de las exigencias hechas por Maduro horas antes.

“El diálogo entre representantes de Maduro y Guaidó no implica otorgar ninguna condición. Aquí las elecciones presidenciales se harán cuando establece la Constitución”, afirmó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV en declaraciones citadas en Twitter por ReporteYa.

El vocero de Nicolás Maduro envió un mensaje a Guaidó: “¿Qué alternativa vas a tener tú, boca abierta?. Eres un cero. Has engañado a tu propia gente, los dejas solos y los abandonas además van 22 años contra la revolución y no han podido, ni podrás. Guaidó ha fracasado en todo lo que ha venido haciendo. Lo anunció primero Toy Story. Inmediatamente todos cogieron la línea, y para complacer a Story, se pusieron los Puppys. Stalin González no sabe en qué palo ahorcarse. Ese es un sinvergüenza. ¿Ahora apoyas a los Puppys porque Capriles salió?”.

“Según ellos, nosotros vamos a unas elecciones a perderlas. No, el chavismo aprendió a ganar elecciones. Bájense de esa nube. Aquí la única transición que tenemos pendiente es la transición al socialismo”, acotó.

Finalmente, Cabello descartó una elección presidencial a corto plazo. “La próxima es en 2024”.

A pesar de las palabras de Cabello, más temprano Nicolás Maduro condicionó este miércoles una posible negociación con la oposición que lidera Juan Guaidó y pidió levantar sanciones, reconocer a la AN/6D y sus poderes, y además la devolución de cuentas bancarias y activos de Pdvsa y BCV.