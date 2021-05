Eternals: El tráiler consigue 77 millones de reproducciones en 24 horas

¡Marvel viene con todo en lo que resta del año! El teaser tráiler de su próxima película del MCU, Eternals, consiguió 77 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

De acuerdo con Deadline, se ha convertido en el tráiler más visto de una película/producción de Disney/Marvel en los 14 meses que van de la pandemia, superando a Cruella (71 millones) y WandaVision.

El avance de Eternals quedó por debajo del tráiler de The Falcon and the Winter Soldier, que alcanzó los 125 millones de reproducciones. Sin embargo, esta cifra incluye a los espectadores del Super Bowl LV (evento en el que se estrenó) al contrario de Eternals, que solo es tráfico online.

La película de la ganadora del Óscar Chloé Zhao sigue a Los Eternos, una raza alienígena inmortal, que ha vivido en secreto en la Tierra durante miles de años sin interferir… hasta ahora.

El elenco está conformado por Don Lee, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Lia McHugh, Barry Keoghan y Kit Harington.

