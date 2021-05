Exclusiva | Cecilia Sosa Gómez: Si el CNE acepta que Maduro cumpla la mitad del período en mayo, el RR podría hacerse en noviembre de 2021

Caracas, 26 de noviembre de 2021. Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, afirmó este miércoles que si el Consejo Nacional Electoral –CNE-, acepta que la mitad del período de la administración de Nicolás Maduro se cumple en mayo de año, la activación de referéndum revocatorio –RR- podría realizarse junto a las venideras elecciones del 21 de noviembre 2021.

“Si el Consejo Nacional Electoral acepta que los tres años se cumplen en mayo, nosotros podemos estar en el referéndum revocatorio, conjuntamente con esas elecciones (de 21 de noviembre), porque esas elecciones también deben ser vigiladas y llevadas a la misma trilogía de los países que apoyan a Juan Guaidó. Ahora no se pueden hacerse los locos, pensar que esas son unas cosas de venezolanos, no. Ya no podemos hacer más denuncias”, sostuvo la abogada venezolana.

En entrevista para Punto de Corte con nuestra periodista Nurelyin Contreras, Sosa Gómez, explicó que la solicitud –que se realizó ayer- ante el CNE por parte de la Comisión Promotora para la activación del revocatorio, es una “estrategia” que busca agotar las dos opciones, tanto de mayo 2021 como de enero 2022, producto de la “desconfianza que existe sobre el Consejo Nacional Electoral”.

“La decisión no está ni siquiera en quienes lo inscribieron o promovieron el movimiento por el revocatorio. La decisión está en cada venezolano, encontramos por fin una salida constitucional y oiga bien, señor Maduro: Usted no va a poder parar si el pueblo venezolano se adhiere y compra la idea del revocatorio. Esto es para hacer temblar a un régimen”, aseveró la experta.

Al ser consultada sobre cómo solicitar la activación del revocatorio contra Nicolás Maduro, cuando la oposición venezolana afirma no reconocerlo como “presidente” de Venezuela, Sosa Gómez aseguró que esto no significa que se estaría legitimando a su administración, sino es una opción para lograr el cambio político en el país.

“No estamos legitimando absolutamente a nadie, estamos diciéndole: ¡Te vas! Te vas por voluntad del pueblo, que de manera directa te saca de tu silla, te saca de ese poder que tú crees que tienes, uniendo a todos los venezolanos”, puntualizó la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Sosa Gómez recalcó que “ese mensaje es tan importante para la población que está esperando, precisamente, unión y con esa unión, el Consejo Nacional Electoral se va a ver en aprietos en negar a un pueblo, que ya tiene una experiencia con el referéndum revocatorio anterior, que no lo para nadie”.

Oposición y comunidad internacional

La doctora en derecho de la Soborna, enfatizó que los partidos políticos de oposición, así como la comunidad internacional, deben “reflexionar” sobre su postura ante la posibilidad del revocatorio contra Nicolás Maduro.

“Para que nosotros vayamos a un referéndum revocatorio exitoso, los países que apoyan el gobierno de transición o la presidencia en la cabeza de Juan Guaidó, tienen que participar. Estamos dando salida a lo que tanto piden, les llegó el momento. Siempre han pedido unas elecciones presidenciales libres, competitivas y transparentes, bueno, vengan ayudar a eso. Ellos son el tercer eslabón de que eso tengan éxito, sino son unos habladores de paja, esa es la realidad”, señaló Sosa Gómez.

“Ahora le tocó también el momento a la comunidad internacional, ahí está la salida ¿Les gusta? O esto es siempre una negociación tras otras, hasta que algún día, no sé, por la muerte o enfermedad, digamos que cambiamos de persona en la presidencia”, cuestionó la experta.

Asimismo, Sosa Gómez detalló que el nuevo CNE debe evaluar las resoluciones para la activación del referéndum revocatorio. Sin embargo, exhortó a no comparar el año 2016 con el 2021, porque el escenario es “completamente diferente (…) Hoy todos los venezolanos quieren salir de esto”, incluyendo al “chavismo opositor”.

“Claro que hay opositores, pero es que también hay chavismo opositor a quien desempeña el cargo de presidente, usurpándolo efectivamente. A los venezolanos nos está uniendo la pobreza, la falta de servicios, la salud, el transporte, entonces hay un descontento que suma más del 80% y el día que se convoque esa firma para decir ¡Te vas!, No se van a dar abasto los centros de votación. El venezolano quiere votar por una salida rápida y la única salida que hay en este momento, pareciera que es el referéndum revocatorio”, concluyó la abogada.

