Fallas eléctricas de hasta ocho horas se registran en hospital de Maturín

Maturín.- Un grupo de trabajadores denunció que en el Hospital Manuel Núñez Tovar ocurren fallas eléctricas, de hasta ocho horas, desde hace 10 días. La denuncia fue formulada este 26 de mayo al equipo de El Pitazo en Monagas a través de una llamada telefónica.

Los empleados explicaron que este miércoles el servicio eléctrico fue suspendido a las 2:30 am y que fue restablecido a las 10:00 am. “En ese tiempo, el laboratorio y el servicio de rayos equis no funcionaron. El personal médico nos explicó que el equipo de succión del quirófano presentó fallas”, indicó un empleado que prefirió no identificarse por temor a represalias laborales.

La fuente denunció que la semana pasada la energía eléctrica fue suspendida cuando los médicos de guardia estaban por comenzar una operación. Mencionó que mientras se encendía la planta, los médicos alumbraron con sus celulares toda el área.

El jueves, 20 de mayo, la gobernadora Yelitze Santaella asumió que una falla en la subestación Maturín afecta el suministro de electricidad en el hospital Núñez Tovar. En su acostumbrada transmisión radial, dijo que debe comprar un equipo para mejorar el servicio en el hospital.

Los cortes eléctricos no sólo ocurren en el hospital central sino también en otras cuatro parroquias de Maturín: Las Cocuizas, San Simón, La Cruz y Los Godos. El Observatorio de Servicios Públicos de Maturín reporta que se trata de una especie de racionamiento que aún no ha sido informado por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

El coordinador de esta organización, Luis Díaz, indicó que no sólo ocurren fallas eléctricas en Maturín sino también otros municipios, como los de la zona norte. Por su parte, habitantes aseguran que la suspensión del servicio se intensificaron con el apagón del pasado 20 de mayo. “A veces, la luz se va durante dos horas o tres. No hay un cronograma establecido”, indicó Antonio Bermúdez, habitante de La Cruz.

Jesymar AñezOriente