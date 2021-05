«Friends: The Reunion» se estrena hoy en HBO

Friends: The Reunion se estrena en HBO, un especial de la mítica serie vuelve a reunir a todos los personajes.

Friends es una de las series más queridas que han pasado por televisión. Durante sus años de emisión logró un éxito incontestable a pesar de que con las temporadas fuese decayendo la trama y, al igual que ocurre con Los Simpson, son muchos los que se conocen de memoria los episodios y multitud de frases.

Llevaba tiempo hablándose de un posible especial de Friends, pero tras casi veinte años parecía complicado volver a reunir a todo el reparto, ya fuese por la agenda de cada uno, que les apeteciese o el dinero que podían pedir. Sin embargo, cuando las esperanzas empezaban a mermarse, se ha conseguido en Friends: The Reunión.

Este proyecto ha sido producido por HBO Max y, tras días de dudas, finalmente se podrá ver en HBO en un estreno simultáneo a nivel mundial del que se espera un gran éxito.

17 años han pasado desde que en 2004 acabase la seriecon la separación del grupo de amigos, cada uno de ellos comenzaba una nueva etapa vital y solo pudimos seguir a Joey en una serie propia que no llegó a triunfar. En su momento fue un final lógico visto cómo iba decayendo lentamente la trama y se agotaba la fórmula, pero consiguieron que quedase buen sabor de boca.

Si con Twin Peaks ocurrió un hecho insólito al estrenarse una tercera temporada 26 años después, y encima que resultase lógica y de gran calidad, en el caso de Friends nos quedaremos con un especial, pero mejor eso que nada. Esta será una buena jugada por parte de HBO Max de cara a seguir consolidando su propio espacio a nivel internacional. Recordemos que esta plataforma llegará a España en el segundo semestre de 2021.

Pero hay que recordar que el especial Friends: The Reunion no es una continuación, sino un episodio en el que los actores hablarán sobre la mítica serie, lo que supuso en sus vidas y en general y algunos de los momentos más conocidos. Seguro que no te lo pierdes.

